阿里巴巴劫後可重生？

筆者認為，有一點可以肯定的，乃螞蟻何時上市，並不影響阿里現有的業務營運，只是未來在金融科技方面的發展沒有先前規劃的可觀，或會受到一定的限制，從而引發增長前景的重估，而這個因素，已從其股價由歷史高位309.4元水平回至低位207.2元，期間市值曾蒸發最多逾6,400億元而得到修正。不過，至今阿里仍然是中國最大的互聯網交易平台經營者，市佔率及品牌溢價不見得有大改變。

另一點可以留意是，阿里同時在美國上市，這麼多海外股東的一家中國代表性民企和國際上市企業，非中國當局要「殺」就「殺」。即使中國要整治本土金融科技市場法規，相信主要變化在於公司未來的競爭將會加劇，發展限制將會合理地增多，但以阿里的用戶規模和業務優勢，不見得沒有競爭力。

再看最新的季績報告，去年第3季阿里表現對辦，可以說是全球疫下一家高增長科企，吸引力並不低於騰訊。以今年以來，騰訊股價累升逾40%計，同期阿里累升幅度才10%有多，相信只待監管要求的整改方案定案，而市況氣氛得以維持的話，資金會買定沽，應該唔難得到答案。

雖然，阿里在美的上市地位，仍受中美金融戰的陰霾影響，但其既已回港作第二上市，變相已作好在最惡劣情況下須在美「退市」的後備方案，故這方面憂慮並不太大。反而，有一點須關注，阿里尚未納北水「濕平」名單，相信待產業政策明朗化，呢隻中國「股王」獲北水開閘係早晚的事。

如是者，到底這幾個月的股價調整，孰危孰機，股民自己揣摩一下吧！也許一年半載之後，就知道是否應該要向多嘴的馬雲說聲「Thank you」...

東網產經專欄作者 帥哥