美股3大指數收漲逾1%　布油升至近一年高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報91.55；港匯反覆處7.7526；離岸人民幣(CNH)見6.4735；美元兌日圓報105.61；歐元企1.1963；英鎊見1.3678。金價呈弱，跌至1,796.12美元。布油升上59美元水平；紐油徘徊於56美元。道指期貨靠穩，暫升逾20點。

●外媒報道，美國財政部發布聲明稱，財長耶倫周四(4日)與美國證交會和美聯儲委員會舉行會議，討論金融市場近期的動盪。紐約聯儲銀行、美國商品期貨交易委員會(CFTC)也會出席。美國GameStop(GME)股價周四急挫，全日挫42.11%，收報53.5美元，較上周四(1月28日)高位(483美元)累計下瀉近90%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少3.3萬人，至77.9萬人，為2個月以來最少，有別於市場預期增至83萬人；截至前周止，持續申領人數減少19.3萬人，至459.2萬人，少過市場預期的470萬人。

●高盛表示，美股迅速回升至紀錄高位，為華爾街開展了新篇章，而新的牛市還有很長的路要走，相信目前的財政及貨幣政策支持在市場彈性中發揮了關鍵作用。長遠來看，這將推動股市上漲。

●港股ADR指數全日向上，按比例計算，收報29,219點，升105點或0.36%。

●即月恒生指數夜期收報29,090點，無升跌，低水24點，成交13,167張。

●紐約3月期油收報每桶56.23美元，升54美仙或0.97%；布蘭特4月期油收報每桶58.84美元，升38美仙或0.65%，盤中曾高見59.04美元，創自去年2月21日以來新高。

●紐約4月期金收報每安士1,791.2美元，跌43.9美元或2.4%；紐約3月期銀收報每安士26.234美元，跌65美仙或2.4%，均創自去年11月底以來收市新低。

●英國富時100指數收報6,503點，跌4點或0.06%；法國CAC指數收報5,608點，升45點或0.82%；德國DAX指數收報14,060點，升126點或0.91%。

●國際航空運輸協會表示，受疫情引發各國實施旅遊禁令影響，2020年全球航空業客運量史無前例地下滑達66%。

●螞蟻傳分拆消費信貸數據業務，或2年內重啟IPO。