施羅德：價值投資重新興起指日可待

價值投資在過去10年落後的表現，難免讓市場擔心價值股是否不合時宜。然而，除了直接受疫情影響的行業之外，不少在2020年期間受冷落的股票，亦出現了廣泛評級下調的情況。我們認為這似乎不太合理，而且深信這種情況假以時日必定會有所逆轉。

投資者需要為質素較高或增長較快企業支付溢價的情況不無道理，但以往長線回報最佳的股份，通常都是那些估值低和質素較高的企業。在為企業進行估值的時候，我們會參考多項指標，當中包括盈利、現金流，以及經質素調整後的股息收益率，而質素則是綜合盈利能力、穩定性、財務實力、預期增長及優質企業管治等因素作出判斷。

自2017年以來，估值低和質素高的企業普遍表現落後，而表現最佳的股票幾乎完全集中在估值偏高的板塊。科技變革日新月異無疑是市場表現的關鍵驅動因素，而投資者「害怕錯失良機」的思維，亦讓個別知名股票受惠，但這種情況又能持續多久呢？

對於價值投資回報，最大的一點質疑是，估值較低的企業存在商業模式結構性缺陷，因此才會出現估值大幅折讓。我們絕對認同慎選的重要性，因為這樣才可以篩選出「物超所值」的股票。因此，我們在投資過程中非常着重質素評估。

然而，除了因為疫情而長遠落後，以及像銀行和能源企業這些面臨周期性阻力的行業之外，我們並未發現太多顯示低估值企業盈利前景已惡化的證據。我們認為價值股被忽視的原因並非因為本身存在任何結構性缺陷，而是因為市場過度關注少數表現領先的股票所致。除了讓市場變得狹窄，指數集中度亦因此是數十年以來最高。

現時價值股普遍被市場所忽略，意味着大部分行業和地區均存在大量高質素，但價格相宜的投資良機，當中包括不少傳統的防守型行業，例如電訊、醫療保健及部分必需消費品等。

價值股長遠表現通常可以跑贏增長股的最有力理據，是投資者最終都需要為增長股支付過高的代價，以現時的情況來看更是如此。然而，近期傳出與疫苗相關的好消息後，市場主力即將出現輪動的論調可謂甚囂塵上。我們認為投資者將隨着這次輪動，意識到高質素企業被忽略的價值，從而讓市場資金從估值偏高的超大型股逐漸流向其他板塊，而價值股亦有望迎來翹首以盼的評級上調。

我們需要再次提醒的是，價值投資實在有賴行之有效和良好的選股策略，而注重質素亦相當重要。除了採取多元化的全股策略之外，避免低質素的價值板塊亦將是未來成功的要訣。

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