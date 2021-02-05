麥嘉嘉：中美角力持續　利好科技領域

美國總統拜登順利上任，料其不會採取前任總統特朗普強硬的對華手段，可以預計新政府首要任務是控制當地新冠肺炎疫情，以及重啟經濟增長步伐，故在對華態度上可能會暫時軟化。

然而，疫情加速全球化步伐和改變國際秩序，中美兩國在科技領域的競爭持續，半導體、軟件、互聯網及人工智能等領域料可受惠於兩國的長期投資。投資者應於這兩個市場配置上述行業，以捕捉結構性的增長帶來長期資產增值機遇。

國際新秩序的形成亦意味着存在合作空間，拜登政府計劃重新加入對抗氣候變化的巴黎協定，中國亦計劃在2060年前實現淨零碳排放。由此可見，兩大主要經濟體系於氣候變化及公共衞生等領域有望合作。故今年其中一個重點主題為可持續發展投資，可持續發展能源具結構性增長潛力。資產配置上，投資者應加入相關主題的投資資產，提升可持續發展能源於投資組合的比重。

國際貨幣基金組織(IMF)把今年全球經濟增長預測上調0.3個百分點至5.5%，以反映疫苗有望推動經濟復甦的預期，以及幾個主要經濟體追加政策支持的影響。當中，內地今明兩年經濟料增長8.1%及5.6%。事實上，內地經濟數據已表明經濟活動正逐漸重回疫情前水平。去年第四季國內生產總值(GDP)初步推算按年增長6.5%，連續3個季度增速改善。數據表明中國經濟活動復甦步伐穩妥，區內控制疫情理想，加上疫苗面世成為日後經濟增長動力。

在利好的宏觀經濟條件下，內地信貸的基本因素穩健，違約情況仍然可控。在收益率相對吸引下，環球資金將持續流入。

個別板塊策略上，投資者可繼續關注數碼經濟及健康護理。疫情大流行無疑加速了全球經濟轉型至數碼化。企業、消費者和家庭逐步適應遙距工作及網上購物，而這一習慣至疫情後亦不會出現太大逆轉。因此，隨着電商滲透率及網上媒體消費參與率不斷上升，投資者應增加與數碼化轉型有關的投資配置。

另外，隨着疫苗陸續投入，相關藥物研發及生產企業的盈利前景可看高一線。除此之外，由於個人衞生意識提高，個人健康護理產品企業亦可望受惠。投資者應選擇具增長潛力的健康護理基金。至於順周期策略上，金融類板塊可望率先受惠經濟反彈。若經濟環境許可，銀行或恢復或增加派發股息。貸款減值損失減少亦有助推動盈利水平。投資者可戰略性地配置部分資金於金融類股份或相關基金，以捕捉順周期資產反彈機會。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士)