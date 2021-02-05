溫灼培：澳洲央行增量寬　似阻匯價升值

澳洲央行在議息會後維持息率於0.1厘不變，但宣布將於4月中加碼量寬1,000億澳元。澳央行行長洛威指，為達到通脹及就業目標，會繼續執行寬鬆的貨幣政策。對於經濟前景預測，他預期今明兩年澳洲國內生產總值(GDP)均可增長3.5%，而當地經濟料在今年6月可重返疫前水平。

由於澳洲央行加推量寬的金額，或多或少是在市場意料之內，所以其後未見澳元匯價有太大異樣。相反，值得留意的是澳洲10年期債息於議息會後急速攀上1.166厘，是去年3月以來最高水平。換言之，受惠於澳洲央行的加推量寬，使市場更看好當地經濟前景。

從去年5月疫情最嚴峻期間到去年12月，澳洲增加了78.45萬個職位，相距去年3月疫情在當地爆發前的就業人數，只減少8.76萬個。換言之，澳洲就業市場基本上已恢復疫前水平。不過，澳洲的通脹率實在偏低，去年第四季年通脹率僅為0.9%。不過，既然澳央行估計當地經濟快則可於今年6月回復疫前水平，實在令人質疑為何仍要擴大量寬。這一切給予市場的感覺，似乎是澳洲央行想借助量寬壓抑澳元匯價。隨着環球疫情逐步改變，不排除隨着環球投資氣氛改善，澳元匯價可能上升。

技術上，澳元較大支持位料於75美仙，建議待這位置才重新吸納。不過，紐元前景可能較澳元優秀。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培