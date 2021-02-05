墨爾本東大學區大型綜合屋苑　最後一期公寓首度海外推出

墨爾本東面高端華人區Burwood East大型土地供應有限，今期Ray White為讀者提供上車最後良機，獨家推出區內大型綜合屋苑Burwood Brickworks最後一期公寓，項目坐落DEAKIN大學及PLC學區，「大學區」及「華人區」屬兩大港人最愛熱門投資地區，樓盤第一張價單終推海外。整個項目由擁有96年歷史的澳洲發展商Frasers Property傾力打造，首期僅25萬港元起，呎價低至2,300港元起，是次更限量推出底層連獨立花園特色單位，僅352萬港元擁有別墅式生活。展銷期間買家可享有新年限定激賞，贈送樓價折扣優惠，建築期買家可享首期利息回贈，等你賺住收樓！

Frasers Property大中華區市場銷售經理Stacey表示，Burwood Brickworks最後一期公寓全港首推，與澳洲當地同步開賣，全屋苑3分2單位已售罄。項目分階段落成，當中有兩幢公寓將於下月陸續入伙，以往一推新期數就被熱賣瘋搶，無論在澳洲當地或是海外市場向來「唔憂賣」。項目過往期數均由Ray White獨家代理，銷售成績理想，今次雙方繼續合作，最後一期公寓The Terrace Collection的首張價單正式公開，讓香港買家享「頭啖湯」獨家選購精選單位，上車最後機會不容錯失。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，樓盤集合聯排別墅、公寓及大型期物商場於一身，項目商場已率先落成，面積達約14萬方呎，戲院超市等設施一應俱全，為居屋帶來便利生活。Frasers Property集團貫徹可持續發展理念，全球首創6星級環保認證購物中心，商場邀請了生態設計師Joost Bakker操刀，特設屋頂農場、全太陽能板吸光儲電及雨水收集箱環保之餘亦能大大節省能源開支，讓住戶享受零污染生活空間。

發展商亦很重視整個社區發展，項目自成一角，坐擁廣達2.5公頃開放公共空間及公園，綠化充足舒適宜居。最後一期公寓設計人性化，主打開則大的一、兩房上車盤，實用面積由657至1,668方呎不等，而限量推出的連花園特色戶，引入Town House元素，附設800方呎的大花園，打造最舒適的居所。

Burwood Brickworks亦有着學區房概念，坐落DEAKIN大學區，鄰近頂尖私立女校PLC及Mount Waverley中學，而全墨爾本10大小學，當區就佔了其中3間，過往吸納大批優質家庭客，讓子女就讀當地知名學府。

而樓盤所在的Burwood East，環境寧靜宜居，位處著名華人區的Box Hill及Glen Waverley之間，駕車前程兩地僅10分鐘，旺中帶靜。公共交通同樣方便，區內設有路面電車，可直達市中心，當地政府更耗資500億澳元打造貫穿墨爾本外城區的火車線，交通優勢將進一步提升。

許嘉宇又稱，Burwood East可供建屋土地已買少見少，將來住屋供應未必能夠追得上人口增長，預計至2036年區內人口達35,760人，料需約13,580伙新供應，惟單位短缺數目達3,310伙，供應不足對樓價有支持作用。同時，區內公寓樓價對比Glen Waverley、Mount Waverley等地區低水，過去一年在疫市下仍升價12%。

由於澳洲位於南半球，適逢夏季疫情好轉，當地重啟旅遊氣泡，市況逐步漸回復正常，加上政府最近推出的稅務寬減種種優惠，樓價在去年底已全面回升，不少取態較保守的銀行亦睇升今年樓價。

成立於1924年的Frasers Property，過往設計了眾多的多功能、經典級大型綜合住宅項目，如悉尼市中心的Central Park、悉尼Macquarie Park年度大盤Midtown等，公司被業界譽為市場指標，更經常投得與政府合作機會，多個由其開發的項目終成為當區地標並改變居民生活模式，引領地區發展升勢。難怪每次Frasers Property有大型Masterplan項目發展，都會成為投資者焦點。

澳洲墨爾本Burwood Brickworks展銷會

首場: 2月 6 至 7 日(星期六至日)

次場: 2月 20 至 21 日(星期六至日)時間：上午11時至下午7時

地點：銅鑼灣世貿中心20樓2001室(Frasers Property香港辦公室)