姚浩然：留意快手會否成京東健康翻版
2021年02月05日 10:08
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，大市近期在29,000點表現牛皮，主因憂慮人行收水，令A股走勢反覆，加上農曆新年將至，料北水動力減弱，預期恒指短期重上三萬點有難度，料會在28,900點至29,500點上落。不過他補充，現時市況並不差，隨GME事件淡化，股市再下行空間不大，只是假期因素下，市場信心不高。
兩新股今登場，矚目新股快手(01024)開市飆近2倍，他指股份現時已進佔十大市值港股，在資金推動下已不能分析是否估值合理，但若將來有更多同類公司上市，不排除估值會被中和。不過他指出，現時快手不能單看基本面，因集團屬內地首家在港上市的較大型視頻公司，有其獨特性，而大市值下或有機會被納入指數，甚或成為京東健康(06618)翻版。
至於另一新股健倍苗苗(02161)，業務穩打穩紮，但與一般市場上的醫藥股或生科股不同，性質不屬爆炸性股份，故不屬姚的心水股份。
中芯國際(00981)截至去年12月底止，第四季盈利2.57億元美元，按年增長1.9倍，每股盈利3仙。他分析，中芯與台積電不同，技術落後兩代兼欠盈利，純靠炒中央支持芯片行業消息，不建議在30元水平考慮入市，20元則較強防守力，此股宜審慎。