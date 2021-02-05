姚浩然：留意快手會否成京東健康翻版

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，大市近期在29,000點表現牛皮，主因憂慮人行收水，令A股走勢反覆，加上農曆新年將至，料北水動力減弱，預期恒指短期重上三萬點有難度，料會在28,900點至29,500點上落。不過他補充，現時市況並不差，隨GME事件淡化，股市再下行空間不大，只是假期因素下，市場信心不高。