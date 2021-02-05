【高盛推介】騰訊美團跑贏大市 阿里逆市跌
2021年02月05日 10:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：大市今早反彈，而昨日跌約0.1%及3.2%的騰訊(00700)及美團(03690)跟隨大市反彈，現報751及411.8元，升約2.1%及2.7%。而昨日升約0.5%的阿里(09988)，今早則逆市下跌，現報257.6元，跌約1.8%。
觀察個股輪證資金流向，可見騰訊牛證及熊證於昨日皆獲資金部署，分別錄得約1,690萬及160萬元資金流入。近期獲資金追捧的阿里牛證，昨日錄得約2,820萬元金金流入。而阿里熊證於昨日亦獲資金轉向，錄得約60萬元資金流入。美團方面，則見截至本周三的4個交易日皆錄得資金流入的熊證，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意騰訊牛(56846)，與現價有約40元收回距離，收回價710元，行使價707.5元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的騰訊牛(67404)，與現價有約56.8元收回距離，收回價694.18元，行使價691.68元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的活躍條款騰訊熊(59295)，與現價有約49元收回距離，收回價800元，行使價802.5元，換股比率500，槓桿比率14.3倍，活躍條款遠熊。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意阿里牛(56491)，與現價有約14.4元收回距離，收回價243.18元，行使價241.18元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(51155)，與現價有約27.4元收回距離，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬活躍條款的阿里熊(55517)，與現價有約32.4元收回距離，收回價290元，行使價292元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，活躍條款。
投資者如看好美團，近牛選擇可留意美團牛(57164)，與現價有約31.6元收回距離，收回價380.18元，行使價377.18元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的美團牛(67376)，與現價有約51.6元收回距離，收回價360.18元，行使價357.18元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的美團熊(59220)，與現價有約25元收回距離，收回價436.88元，行使價439.88元，換股比率500，槓桿比率14.9倍，近25元收回距離遠熊。
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