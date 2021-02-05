全球綠能化疊加太陽能板關鍵原料　高盛料白銀比黃金更可取

外媒引述高盛大宗商品首席分析師Jeffrey Currie表示，白銀作為太陽能板的關鍵原料，考量到拜登的綠色新政、全球綠能共識，若要投資貴金屬市場，白銀較黃金更有投資價值。

他近日接受外媒訪問，先強調與近期Reddit散戶大舉進入白銀市場無關，強調比黃金還強的白銀，可能會受惠於全球更多的綠色能源支出。他認為，黃金與白銀的貴金屬都是投資者擔憂法定貨幣貶值的避風港，再加上去年新冠肺炎爆發後，各國政府推動大規模刺激政策與寬鬆貨幣政策，貴金屬表現出色。

不過，他補充，白銀擁有黃金沒有的另一項優勢，即白銀是太陽能板的重要原料之一。白銀具有極佳的反射率、導電性與導熱性，多用於生產太陽能電池的電極。疫情爆發期間，環保人士呼籲各國政府應將綠色投資納入疫情相關的財政刺激政策中。聯合國環境署執行董事Inger Andersen去年底亦表示，各國疫情紓困案意味着綠能崛起的一代難得機會即將來臨。

美國總統拜登將推出綠色新政，且其經常討論綠能投資的重要性。儘管拜登已提出1.9萬億美元的紓困計劃，但預估美國還將針對基礎建設與緩解氣候變遷提出另一項財政刺激。如此一來，當前白銀在投資潛力上無疑優於黃金，考量到這些綠能政策的資本支出，以及白銀在太陽能板上的應用，他認為白銀將是綠能轉型中最大的受惠者。