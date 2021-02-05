黃詠欣：持有的公司有車貸　影響住宅按揭如何處理？

近日接到新盤買家求助個案，客戶及太太非常幸運抽到新盤頭籌，滿心歡喜地選到理想的單位，怎料申請按揭時，銀行指他們入息不足以通過要求！他們百思不得其解，明明他們自行計算入息足以通過壓力測試，到底問題出在哪裏？

經了解後，我們發現客戶本身是開運輸公司，其全資持有的公司正供多個車會，每月供款已經多於其個人入息，在部分銀行眼中，客戶已經沒有多餘的借貸能力，是以拒絕其按揭申請。我們建議客戶，改以太太作為借款人，客戶只是業主身份，最後順利獲銀行批出6成按揭，息率H+1.4%，年期30年，另有0.5%銀行現金回贈。

這個案要注意幾點，首先自僱人士或是做小生意，如以自己名下的公司購入資產並有貸款，日後以個人名義置業及申請按揭時，銀行有可能會把公司名下的貸款計算入去個人信貸額度中，原理與一般作貸款擔保人一樣。

另外，上述個案中以太太作借款人的做法也不是每間銀行都接受，申請人宜向多一兩家銀行查詢或找專業人士協助。同時，加借款人的做法只適用於60%或以下的按揭申請，如要申請高成數按揭，業主的入息也一定要加入作審批，就上述情況如要申請高成數按揭，由於客戶的入息亦要計算在內，即使太太作借款人，可能要再找一個入息或資產強勁的擔保人才能通過審批。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣