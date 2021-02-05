美聯周定國：港人澳洲升學　「以房養學」應選名校區

新一年祝願各位東網讀者，身體健康、牛年大吉！今集想講解一下澳洲樓市，其中布里斯班由於生活指數低，教育水平高，而且風光明媚，居住環境舒適，所以近年成為本港家長送子女到澳洲讀書首選地點之一。

據澳洲政府統計，去年申請到當地升學的香港學生按年急增約16%，創出3年新高。升學需求增加，連帶當地樓價於疫情期間，不跌反升逾4.7%。

若有意送子女到澳洲留學，不少精明家長均會選擇生活消費水平較低的布里斯班，假如懂得巧妙地運用物業作「對沖」，有助大大減低留學成本之餘，甚至坐享物業升值的機會。

留學澳洲除了得到優質教育外，於該國置業不單可以節省留學時期所需住屋租金，而且可以將多餘房間出租，藉此賺取留學時期所需的學費同生活費，以達到「以房養學」效果。

於澳洲置業擁有「學房區」概念，學生往往需要居住於同區，方有更大機會入讀鄰近心儀名校，導致不少「望子成龍」的家長，不惜工本購入名校網物業，此類物業需求龐大，亦是樓價具備升值潛力的主因之一。

其中一個值得推介的地段是南布里斯班，當中有1個豪宅現樓項目被世界著名學府包圍，只需10分鐘車程即達昆士蘭大學及昆士蘭科技大學。此外，附近名牌中小學滿布，其中昆士蘭州排名前列的公立中學 Brisbane State High School以及著名私立小學 Somerville House均是舉步之遙，屬於真正名校區。

如果家長選擇於該區置業，不單可以「以房養學」，而且坐享「學房區」概念，以及布里斯班整體樓價未來的升值潛力。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)