【高盛推介】快手股輪同步上市　留意輕微價內認購證

除了正股之外，今日共有53隻認購證同步上市，為投資者提供更多的投資選擇。然而正股錄得大幅升幅，使大部分的認購證已變得價內。因此投資者在選擇時宜多加注意，並重新審視產品條款，選出合適產品。

此外，由於很多投資者未能獲派股份，正股入場門檻又隨股價上升而提高。因此投資者如欲參與正股上落，可考慮利用輕微價內證替代正股。而輕微價內證較少受引伸波幅影響，更能緊貼正股的走勢，並且入場門檻較正股低，適合作較中長線的部署。

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