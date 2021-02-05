【瑞通推介】快手曾衝高至345元 資金湧入Call輪
2021年02月05日 10:56
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國首次申領失業救濟人數及工廠訂單數據勝預期，加上企業業績理想，道指隔晚收報31,055點，升332點(或
1.08%) 。恒指昨曾挫逾500點，尾市跌幅收窄，收報29,113點，跌193點(或0.7%)。今早最多升逾300點，一度重上29,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾5,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,500萬元，反映投資者預期指數將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,200至30,299點。
內地短視頻平台快手(01024)今日上市，昨日股份在暗盤交易平台受追捧，收報300元以上，較每股定價115元升近兩倍。今早高開在338元後，曾衝上345元，其後升幅略收窄，續於300元關口之上徘徊。快手IPO吸引超過140萬人認購，公開發售部分超額認購逾1,200倍，一手中籤率4%。有券商指快手有機會獲快速納入國際和本地指數，吸引被動資金買入。另一邊廂，近日快手被指部分短片涉及侵權，遭要求下架首批一萬部涉嫌侵權視頻。今日有53隻快手相關認購證同步上市，但目前只有少數價外條款選擇。
在快手IPO之前，騰訊(00700)旗下騰訊移動為快手最大機構投資者，持股逾21%。另外，字節跳動旗下抖音日前起訴騰訊壟斷，官媒評論指多數知名平台都有限制外部鏈接行為。騰訊昨曾挫逾3%至710元邊，險守10天線，其後跌幅顯著收窄，收報735.5元，微跌0.5元。騰訊今早曾漲近2%，升抵750元。上日有逾22億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，逾3400萬元淨流入其好倉，淡倉同日資金流不明顯。
平安好醫生(01833)業績後獲部分券商上調目標價，股份昨一度升至115.7元的逾四個月高位，惟之後單日轉向，倒跌0.63%收市，收110.7元。股份今早好淡爭持，曾重返112元以上，其後轉跌3%，曾跌穿106元。昨有逾770萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約10萬元淨流入。
小米(01810)昨顯著受壓，日內曾挫8.8%至26.4元，為近兩個月低位，收市仍跌4.84%，報27.55元，為表現最差藍籌。小米澄清手機不再支持GMS(谷歌移動服務)的報道純屬謠言，部分國內機型系統已經預裝了GMS服務框架的機型不受影響。對於系統沒有預裝GMS服務框架的機型，今後不再特殊支持用戶自行安裝GMS框架。另有券商指美國投資禁令對小米利淡。小米今早續跌逾3%，跌至26.2元之兩個月低位。昨有逾17億元北水淨沽出小米。輪證資金流方面，逾6900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾310萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
快手今年到期的認購證當中、全場最高行使價的(12191)，行使價：368元，2021年10月到期，實際槓桿：2.3倍
快手價內、中短期購(12174)，行使價：300元，2021年8月到期，實際槓桿：2.5倍
騰訊輕微價外、長期購(25439)，行使價：868.88元，2022年1月到期，實際槓桿：3.9倍
騰訊價外、中短期購(25434)，行使價：900元，2021年7月到期，實際槓桿：5.5倍
騰訊價外、中短期沽(24074)，行使價：628.88元，2021年8月到期，實際槓桿：5.3倍
平醫貼價、短期購(19278)，行使價：110.1元，2021年4月到期，實際槓桿：6.4倍
小米貼價、短期購(18170)，行使價：28.15元，2021年5月到期，實際槓桿：5.5倍
小米輕微價外、中短期沽(19660)，行使價：23.8元，2021年6月到期，實際槓桿：4.3倍
美團輕微價外、中短期購(25482)，行使價：480元，2021年7月到期，實際槓桿：4倍
美團輕微價外、中短期沽(25499)，行使價：369元，2021年8月到期，實際槓桿：2.8倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(53594)，收回價：28652點，槓桿比率：38倍
恒指熊證(55685)，收回價：29790點，槓桿比率：49倍
騰訊牛證(69500)，收回價：698.48元，槓桿比率：11.2倍
騰訊熊證(65737)，收回價：808元，槓桿比率：11.2倍
平醫牛證(65016)，收回價：96元，槓桿比率：6.4倍
小米牛證(68141)，收回價：23.9元，槓桿比率：7.4倍
小米牛證(50728)，收回價：25.349元，槓桿比率：12.9倍
小米熊證(66270)，收回價：31.38元，槓桿比率：5倍
美團牛證(55281)，收回價：371.58元，槓桿比率：8.4倍
美團熊證(59816)，收回價：458.88元，槓桿比率：7.8倍
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