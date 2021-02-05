【瑞通推介】快手曾衝高至345元　資金湧入Call輪

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國首次申領失業救濟人數及工廠訂單數據勝預期，加上企業業績理想，道指隔晚收報31,055點，升332點(或

1.08%) 。恒指昨曾挫逾500點，尾市跌幅收窄，收報29,113點，跌193點(或0.7%)。今早最多升逾300點，一度重上29,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾5,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,500萬元，反映投資者預期指數將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,200至30,299點。

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