美前駐華大使：一個問題　足以引爆中美核戰…

外媒引述前美國駐華大使芮效儉(J. Stapleton Roy)在美國智庫發表演講時警告，美國處理台灣問題必須考慮可能因為台灣問題引爆中美軍事衝突，如果處理不當，甚至有升級為核戰的風險。他呼籲拜登政府保持與中美三公報承諾相一致的維持台海穩定現狀的架構，謹慎處理台灣問題。

報道指出，曾在美國國務院工作45年，擔任過美國駐中國大使與助理國務卿的芮效儉日前在華府智庫伍德羅．威爾遜中心發表演講時，就中美可能因台灣問題爆發軍事衝突提出警告。他指出，中美之間爆發全面軍事衝突的後果與當年美蘇之間爆發衝突同樣不可想像，因為這將導致相互摧毀。美國從冷戰中得到的教訓是，要避免美蘇核對抗，但現在人們感覺冷戰教訓已被遺忘。

他指出，許多分析人士談到華盛頓和北京有可能就台灣問題發生軍事對抗，但這種對抗如果處理不當，可能會升級到核戰爭的水平。這些風險需要作為美國對台政策的因素加以考慮，但現在並沒有。

他又認為，最近的事態清楚地表明，和平解決台灣問題前景不存在。1979年中美建交時的架構在沒有承認台灣作為獨立實體的情況下，使得台灣能夠繁榮興盛，也有合理的安全。過去50年多數時候台海緊張度是低的，但現在台海緊張度攀升，美台關係也在抬升，這些都有損於維持台灣問題和平解決方案的前景。中國已經顯示會動武來防止台灣成為被國際承認的獨立實體，除非美國顯示支持台海穩定的現狀，否則中國就會去執法。如果是由美國來維持1979年美國同意的架構的穩定，而不是由中國來負責任，對台灣來說會更好。

當年親身參加過中美建交談判、深知台灣問題敏感性與重要性的他強調，中國正以更加強力的方式向美國發出信號，說台灣問題是不可逾越的界線，而許多中國人認為美國已經跨越了這條界線。這是美國在東亞維持和平穩定能力的核心問題，也是中美關係的核心問題，拜登政府要非常嚴肅地對待。