2020年全球半導體營收升5.4%　IDC料今年增加7.7%

新冠肺炎對全球經濟產生巨大負面影響，但受惠雲端運算及在家工作及學習設備的需求，整體半導體市場表現勝預期。

據IDC全球半導體應用預測報告，去年全球半導體營收達4,420億美元，按年增長5.4%。IDC預期，隨着疫苗普及，加上經濟開始開放與復甦，今年半導體市場將達4,760億美元，按年增長7.7%。

IDC全球半導體研究副總裁Mario Morales表示，未來市場復甦將取決於政府的刺激計劃能多快穩定全球經濟，以及疫苗普及後，消費者信心有多大。今年上半年看到企業及電信設備等市場有消化庫存的情況，但不致影響今年增長動力，半導體技術在每個行業復甦過程仍相當關鍵。

另外，隨着5G手機增長顯著加速，智能手機已是去年半導體發展第2大需求來源。對於半導體廠商，2021年特別重要，因5G手機將佔據所有手機出貨量的30%，而5G手機的半導體將佔據營收中近54%。IDC預測，到2021年手機半導體營收將增加11.4%，達1,280億美元。

至於汽車及工業半導體市場方面，去年第3季銷售額有所增加，但因部分半導體代工廠分配生產及半導體短缺，汽車原始設備製造商正經歷製造中斷的問題。去年包括輕型商用車在內的汽車銷量則跌14.5%至7,100萬輛，令汽車半導體收入跌8.4%至370億美元。IDC預測到2021年，非內存汽車半導體收入將升12.6%。