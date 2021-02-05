福特：將電動及自駕車相關投資增至2262億元

外媒報道，全球掀起電動車及自動駕駛熱潮，各車廠紛紛加大相關投資。美國汽廠福特汽車宣布，將於2025年之前增加電動車與自動駕駛汽車的投資金額至290億美元(約2,262億港元)。

福特表示，該計劃包括70億美元的自動駕駛汽車和220億美元的電動汽車，高於到2022年的115億美元。但是，電動汽車領域的資金並非全是新的，包含自2016年以來，已進行的70億美元投資。

福特表示，計劃中的大多數車輛將是全電動的，但該公司還會持有混合動力車款，這些車型將繼續使用傳統的內燃機。福特CEO法利(Jim Farley)表示，集團的轉型正在進行中，他們在電動汽車和自動駕駛發展方面的領導地位也在不斷提高。

集團首席財務長勞勒(John Lawler)預期，2021年度福特將錄得80億至90億美元的調整後稅前利潤，並產生35億至45億美元的調整後自由現金流，不過這不包含車用晶片短缺問題，否則可能使福特今年的收入減少10億至25億美元。

他續稱，半導體的情況在不斷變化，根據目前供應商的估計，他們計劃的第1季度產量將會減少10%至20%。

美國另一大廠通用汽車日前宣布，計劃在2020年至2025年間，將全電動和自動駕駛汽車的支出增加至270億美元。