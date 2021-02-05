愈急愈亂！全球缺「櫃」之際 歐洲海運巨頭再傳貨櫃墮海

新型肺炎疫情持續，許多航運公司滿負荷運轉，許多空貨櫃又被趕着送回亞洲以賺取返美航線的溢價，海運業正面臨缺櫃情況。惟似乎愈急愈亂，近期貨櫃落海意外頻傳，歐洲海運巨頭地中海航運公司(MSC Mediterranean Shipping)又報出41個貨櫃落入太平洋。

外電報道，地中海航運昨(4日)聲明指，其貨輪「MSC Aries」從加州長灘前往中國寧波時貨櫃在惡劣天氣下倒塌，初步報告顯示沒有貨物進入水中，正評估船上剩餘的貨櫃是否受到損壞，目前停泊在寧波港，預計調查完成後將盡快恢復服務。

海事索賠諮詢公司WK Webster的網站則顯示，1月29日前後有41個空貨櫃從該船掉落，已指派驗船師調查損害程度。這已至少是今年第2次、不到10周內的第3次大量貨櫃掉入航線繁忙的太平洋。全球最大貨櫃船運公司Maersk的「Essen」上月從中國廈門航向洛杉磯時損失了約750櫃；日本航運巨頭海洋網聯船務(Ocean Network Express)的「Apus」去年11月底左右從中國航向美國時損失超過1,800櫃。

報道引述世界航運評議會估計，從2008到2019年，每年平均有1,382個貨櫃在海上損失。