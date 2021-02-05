快手上市稱王　誰是大贏家？

內地有「北快手、南抖音」之稱，字節跳動旗下抖音是快手的主要競爭對手。今次快手成功以如此熱烈的反應上市，為正在研究重組並將部分資產在香港上市的字節跳動身家水漲船高。有了快手的成功案例，內地短視頻產業的估值將有指標，為字節跳動的資產上市計劃鋪平道路。

快手的成功上市，反映市場對於增長型科技公司的需求仍然很大，尤其在新冠肺炎疫情仍揮之不去、利率超低之際，資金追求高增長股以爭取高回報。鑑於首季仍有多家內地大型科企來港上市，而美國的貨幣政策短期仍會維持寬鬆，意味市場流動性將維持充裕，相信新股浪潮可以保持熱度。

按快手今日開市價338元計，創辦人宿華的身家急至逾211億美元(約1,645億港元)，另一位創辦程一笑的家則達到147億美元(約1,146億港元)，另外兩名公司高管亦進身億萬富翁行列。

據快手的招股書顯示，去年前三季，其通過廣告和電子商務加大了貨幣化力度，收入增長了49%至407億元人民幣。截至去年11月，該公司旗下快手應用平均每天有2.64億活躍用戶，數目不到競爭對手抖音6億用戶的一半，惟正保持快速增長。

這亦可以推想到，除了今次成功認購快手的投資者是大贏家之外，字節跳動若落實安排抖音等部分資產上市，定價將會大大受惠於今次快手上市的亮麗表現，才是真正超級大贏家！