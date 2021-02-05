渾水創辦人：市場在GameStop事件前已「禮崩樂壞」…

美股GameStop在熱潮過後股價連挫，從上周347.5美元的高位跌至昨(4日)僅剩53.5美元。著名沽空機構--渾水公司(Muddy Waters)創辦人Carson Block表示，市場早在GameStop事件前已經崩壞。

他接受外媒訪問時表示，GameStop和其他被瘋炒的股票只是顯示市場被破壞的程度有多嚴重，現在的情況是基本面愈來愈不重要，專注於基本面的投資者不得不跟着技術面進行交易。無論機構、零售投資都在致力研究流通量多少、Gamma值等問題，但其實市場設計的機制應該要問，哪些公司將要接收資本、創造價值。

他認為，去年第三季其公司沽空的所謂「中國詐欺公司」幾乎全部都被挾淡倉，但推力更多是技術面而非基本面。他說現在必須跟交易員一樣快手，以前他們沒有人整天盯着螢幕注意細微波動，現在不得不聘請專職交易員隨時準備調動倉位。畢竟可能會討厭遊戲規則，但若要參與就得遵守。

他補充，如果社群媒體上又有散戶投資者發起挾淡倉目標，那他的公司可能會順水推舟，花個幾天做好該股，然後再重新再沽空，只是要讓大家知道當這樣做時，實際上機構將嘗試從中獲利，因此也許大家都該盡量保持頭腦清醒，聽取市場提出的論點，而不是對此感到情緒激動。

他總結，如果投資者不想跟鄉民一起挾淡倉而想看好股票，那是很好的事；但若只因為沽空機構說某家公司的不利情況而試圖狙擊，那就會發現沽空機構亦會懂得採取自保行動，甚至將危機變作轉機。