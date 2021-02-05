英國搶購難補中國缺口　華制裁澳洲葡萄酒限期或延至中秋…

外電報道，雖然英國出現搶購澳洲葡萄酒風潮，但未能完全彌補中國市場的缺口，更有消息指，中國對澳洲葡萄酒的制裁期限或從春節後延長到中秋節後。

內地從去年11月28日起以加徵保證金形式對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為商品價格107.1%到212.1%不等。上月10日商務部又公告加徵6.3%或6.4%反補貼稅，儘管傾銷行為調查仍在進行中，卻沒有多少澳洲葡萄酒商認為可逆轉結果，大部分內地進口商都已經暫停進口澳洲葡萄酒。

英國媒體昨(4日)以「英國人搶購沒送去中國的澳洲葡萄酒」為題，指出自中國加稅後，澳洲葡萄酒在英國銷售額增加29%，不過也平衡地採用英國葡萄酒代理商說法，英國脫離歐盟可能比起中澳貿易爭端，更是澳洲葡萄酒變得更受歡迎原因，因為法國、西班牙、意大利等國的葡萄酒開始漲價。

業界消息指，中國內地最初計劃是制裁澳洲葡萄酒到農曆春節後，但由於澳洲與日本即將簽署防衞協議，讓中國當局覺得深受刺激，因此相關保證金、反補貼稅案排，可能至少會延續到今年9月下旬的中秋節後。如是者，受害的不只澳洲葡萄酒業者，葡萄農、大宗貨物商亦受累，因有許多葡萄是按早已簽訂的年度合約供應，而各酒廠由於需求重估，葡萄榨汁後都不敢輕易啟動釀造程序，當中高端市場和大酒廠受影響最大。即使中國停止加稅，重啟市場後澳洲酒的品牌形象是否能重新建立也不無疑問，而多年來澳洲酒商都是依賴內地市場的飛躍式發展來克服商業模式上的弱點。

由於中國內地是去年底才開始制裁，因此去年澳洲葡萄酒對中國內地出口額仍有11.5億澳元，但9、10月還有每月2億澳元水平，到12月幾乎已經降到零，若制裁持續多9個月，春、秋兩大旺季泡湯，相信損失慘重。事實上，第2大市場的英國，上月銷售額度雖然上升29%，全年約4.65億澳元，但還不及中國內地一半，不可能彌補缺口損失。