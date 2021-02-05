真正贏家現身？耳機王大戶趁GameStop之亂套現3.5億元

美國散戶大軍針對GameStop(美股：GME)等個股發動挾淡倉攻勢，上演一場「散鱷大戰」。外媒報道，愈來愈多證據顯示，與沽空機構不同路的其他大戶和機構，紛紛跟着進場炒作，最後成功趁「亂」賺得荷包滿滿！當中，耳機製造商高斯(Koss)的創辦人家族和公司高層，便趁GME股價衝高成功減持套現，估計獲利約4,500萬美元(約3.5億港元)。

報道引述美國證券交易委員會資料顯示，Koss執行長麥可高斯(Michael Koss)透過出售GME持股套現1,290萬美元；銷售副總裁、也是麥可的兄弟約翰(John Koss)套現1,664萬美元；麥可的兒子、行銷與產品副總裁小麥可也套現366萬美元；包括財務長和幾名董事在內其他高管也套現1,190萬美元。

據報Koss成立於1958年，發明首款高傳真立體聲耳機，目前仍繼續設計和製造耳機與其他音訊配件，但是公司巔峰期是1970年代後半到1980年代前半，在訊號由類比轉向數碼後就開始衰退，1984年還曾申請破產保護，之後勉強撐過並撤回申請，至今公司股份仍有約74%由創辦人高斯家族掌控。