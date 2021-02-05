國統局：須對今年內地經濟形勢保持清醒

中國國家統計局副局長盛來運接受內媒訪問時表示，對於今年內地經濟形勢不能過分樂觀，還是要保持一份清醒。

最近包括聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織等發表預測報告，對今年內地經濟發展給予積極評價。外媒引述盛氏稱，這充分展示這些機構對內地經濟穩定發展的信心。他們之所以給予內地經濟積極評價，原因主要在4個方面。其一是內地經濟復甦態勢向好。例如去年第4季GDP年增6.5%，規模以上工業增加值年增7.1%，皆較2019年第4季同期水平高，故有分析指，內地經濟從去年第4季已基本恢復常態，今年會延續這種發展態勢。

其次是內地疫情防控有力有效，在一定程度上支持消費和服務業發展。儘管目前疫情沒有完全消除，但各方普遍認為今年疫情影響將明顯低於去年。這種情況下，對相關行業尤其是一些接觸性服務業形成利多。

其三是當前國際形勢好轉。幾大國際機構對全球經濟在低基數基礎上的復甦都給出積極判斷。世界經濟在復甦，尤其一些國家的刺激政策不會很快退出，在一定程度上對內地外部需求構成積極支撐。最後是基數效應。去年第1季內地經濟增速是-6.8%，基數較低會明顯抬高年增長率。

他表示，內地的發展實際上對世界經濟是福音，會給世界經濟帶來新的動力，而不是威脅和挑戰，尤其是內地的進口，對有些國家經濟發揮很重要的穩定作用。在國際環境方面，今年世界經濟可能會明顯好於去年，但疫情畢竟還在全球範圍內蔓延，大家對疫苗抱有很大期待，但疫苗的供給能力、品質如何，能否滿足全世界人民需要，能否均勻分配，都是值得觀察的問題。

他又指出，除了疫情和國際環境變化的不確定性外，還有2個問題或風險點值得關注，一是實體經濟的困難還沒有根本改觀，從去年全年數據以及近期一些指標看，實體經濟無論在生產經營、債務問題，還是利潤情況方面，仍然存在一些需要關注的問題。此外，有效需求不足的問題依然存在，雖然經濟復甦同時有所緩解，但沒有根本緩解。例如內地全年社會消費品零售總額增速為-3.9%，是主要宏觀指標中唯一一個沒有轉正的。