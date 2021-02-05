台美舉行晶片供應會談　有人建議台灣加入CPTPP

台灣於當地時間今日(5)上午舉行「台美半導體供應鏈合作前景座談會」，會後台灣的經濟部長王美花表示，「Interdependence(互相依賴)」是這場逾百人圓桌會議中最常被提到的關鍵字。此外，針對近日熱炒的車用晶片議題，王美花轉述，會中美方對於台灣的協助，特別表達感謝。

這場會議曾被指是拜登就任美國總統後兩地最高調的會晤。王美花透露，會議主題是整個半導體產業鏈的合作和未來目標，且由民間產業代表主談，兩地經貿界非常踴躍，也有一些全球500大企業主動報名，但美方有相當資深的官員來參加。

她更稱，因為台灣半導體產業關係，美方企業今日主動提出美國應回歸跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，同時也建議美國應邀請台灣和南韓也加入，美方企業甚至還提出台美應簽署自由貿易協議的想法，並可在世界貿易組織(WTO)架構下推動資訊科技協定(ITA 3)，因為有了更新的科技發展，應減少相關關稅壁壘。

王美花表示，雙方這次對話主要提到兩地自1970年開始，現在的電腦和手機也為雙方創造很大的產值和就業機會，現在非常重要的半導體產業，更凸顯了雙方分工的互補與互相依賴的重要趨勢。而美國政府和業界也就政策方面特別提出，兩地應增加人才培訓和交流。