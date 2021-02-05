多項利好因素支持　分析料今年金價有望升11%

外媒引述倫敦金銀市場協會(LBMA)最新發布的報告顯示，參與調查的38位市場分析師預計，今年黃金平均價格將為每安士1,973.8美元，較去年平均金價上升11%。不過，今年金價恐出現大幅震盪，皆因分析師對今年對金價預測落差高達每安士1,192美元，遠高於去年的每安士780美元。白銀方面，分析師預估，今年平均銀價將達到每安士28.5美元，較去年年平均價格上升38%，較1月上半月以來的平均價格上升8%。報告指出，預期白銀將是今年表現最佳的金屬。

報告中對鉑金的平均價格預估為每安士1,131.50美元，較去年的平均價格上升28.2%。鈀金平均價格則落在每安士2,439.1美元左右，較去年平均價格上升11%以上。

針對推動今年貴金屬價格上升的因素，該報告指出，有25%的分析師表示，負利率將會是支持貴金屬的主要利多因素。同時，有21%的分析師認為，美元走貶也將會是支持貴金屬價格上升的主因，另有16%的分析師認為美聯儲局的超寬鬆貨幣政策有利貴金屬價格走高。

報道引述Degussa首席經濟學家Thorsten Polleit看多今年的黃金價格，並預計金價將會升至每安士2,300美元。他認為，黃金好倉不僅會在今年持續，而且還會持續到更多年。有很多因素在推動金價進一步上升，如財政和貨幣刺激政策將使全球貨幣供應達到史無前例的增速。不過，亦有分析指，經濟狀況的改善或對貴金屬造成壓力，並他預估今年金價將跌至每安士1,590美元的低位。