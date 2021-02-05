【產經直播】下周年廿八北水停 港股趨淡靜？
2021年02月05日 15:57
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港股周五(5日)焦點落在熱爆新股身上，快手科技(01024)及健倍苗苗(02161)首日掛牌即倍升，其中為中國短視頻行業龍頭的快手曾高見345元，較招股價115元升兩倍，市值衝上約1.4萬億港元，股價是否已反映不少憧憬？幸運抽中快手的投資者是否趁早食胡，候低才再吸納？持有快手約21％股份的騰訊控股(00700)近日股價亦水漲船高，炒風仲可以維持幾耐？
至於大市，農曆新年假期前，港股尚餘4個交易日，由年廿八開始，即下周二(9日)起計，港股通暫停5個交易日，無「北水」情況下，下周市況會否偏淡靜？投資者不要急於入市？
受惠春節消費效應，內需板塊普遍做好，餐飲股呷哺呷哺(00520)及海底撈(06862)續創新高，九毛九(09922)亦都有得升；乳業股如蒙牛乳業(02319)、現代牧業(01117)及中國飛鶴(06186)都向上；體育用品股安踏(02020)及李寧(02331)均有得升。邊隻股份仲追得過？但只宜農曆年前短炒？
中芯國際(00981)周四(4日)公布業績，去年第四季營業額為9.81億美元，按年升16.9%，按季跌9.4%，而股東應佔溢利則為2.57億美元，按年增長近1.9倍，但按季增長僅0.3%，毛利率亦按季下滑。管理層更悲觀表示，營收增長仍將受外部制裁影響。公司前景是否轉差？中芯績後股價再跌，曾挫10%，低見24.3元，兼連跌多日，有貨要止蝕？
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