二手樓價指數按周回升0.67%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報176.21點，按周升0.67%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.92點，按周升0.75%。 CCL(中小型單位)報176.27點，按周升0.63%。CCL(大型單位)報175.93點，按周升0.87%。近6周計，四大整體指數齊升3次，齊跌3次。由於一月份用家搶先吸納筍盤，以致樓價短暫回軟，四大整體指數齊跌3周。今周指數齊升，反映市場上筍盤被消耗，相信樓價即將反覆向上。

今周CCL七大指數齊升，是反映1月中旬二手交投開始轉旺的市況。CCL八大指數，今周七升一跌，近6周出現3次，樓價正累積力量突破上升。當中四大整體指數今周齊升，兼結束連續3周齊跌，出現回升訊號。隨着成交量持續上升，新春旺市提早出現，相信樓價即將展開升浪，升勢反覆而穩定。

新界東CCL_Mass最新報190.04點，按周升1.64%，連升2周共1.80%。新界西CCL_Mass報162.97點，按周升0.43%，近7周持續一升一跌。九龍CCL_Mass報174.12點，按周升1.56%，結束3周連跌。 港島CCL_Mass報182.89點，按周跌0.53%。四區指數，前周一升三跌，上周兩升兩跌，今周三升一跌，樓價升勢由新界逐步蔓延至全港，帶領未來整體樓價反覆向升。