傳騰訊音樂擬來港上市　道指期貨報30990點

●美匯指數報91.42；港匯見7.7527；離岸人民幣(CNH)報6.4777；美元兌日圓報105.43 ；歐元企1.1981；英鎊報1.37。金價跌至每安士1,808美元。布油升至59.63美元；紐油見56.75美元。道指期貨穩升0.13%至30,990點。

●恒生指數收報29288點，升175點或0.6%。

-中芯CEO：尚無客戶下定決心轉走訂單。

-阿里巴巴公布50億美元優先無抵押債券定價。

●新股專輯：

-貝康醫療認購1手中籤率10%，每股定價27.36元。

-傳騰訊音樂擬年內在港上市，料集資最多390億元。

-傳螞蟻擬剝離消費信貸數據業務，爭取2年內重啟上市計劃。

-傳順豐洽購嘉里物流少數股權。

●美國總統拜登首個外交政策演說指，中國是最危險對手但仍可合作。

●美商務部長表態：贊成將華為及中興等留在限制交易名單。

●全球計算力指數排名美國居首，分折指中美差距將持續收窄。

●真正贏家現身？耳機王大戶趁GameStop之亂套現3.5億元。

●英國搶購難補中國缺口，華制裁澳洲葡萄酒限期或延至中秋…

●傳起亞擬在美國製造Apple Car，首年產量10萬輛。

●愈急愈亂！全球缺「櫃」之際，歐洲海運巨頭再傳貨櫃墮海。

●中國國統局指須對今年內地經濟形勢保持清醒。

●人民幣中間價回落至6.471；兌每百港元報83.54。

●山頂文輝道豪宅地已截標，至少錄5標書，長實及新地等競逐。

●恒基旗下屯門帝御·嵐天明(6日)推出281伙發售，累收4,025票登記，超額認購逾13倍。

●H按業主注意：港元1個月拆息見0.13厘，3個月拆息創10年新低。