電訊盈科去年蝕10.2億元　盈轉虧

電訊盈科解釋，虧損部分源於若干一次性非現金會計項目，包括盈大地產的減值撥備，一些其他非核心投資的公平價值變動及為舊資訊科技平台作出的撇銷。

綜合EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前收益)下降3.25%至119.78億元，主要原因是漫遊及企業方案業務EBITDA因疫情影響而放緩，然而Now TV 的穩定表現加上OTT及免費電視業務業績改善，抵銷了部分跌幅。其中，OTT業務EBITDA虧蝕1.53億元，已較2019年收窄逾半，但該企預期未來一至兩年內，該業務可達到收支平衡。

另外，電訊盈科資本開支大幅下降38%，至31.11億元。僅企業方案業務的資本開支增加，以支持香港數據中心容量擴充及器材升級。集團執行董事及集團董事總經理施立偉稱，來年較顯著的資本開支將用於打造多個數據中心，包括將於今明年峻工的火炭和荃灣西，以及馬來西亞賽城，料將帶來穩定收入。

另外，施立偉表示，看好東南亞市場的龐大潛力，未來將發展其通訊及媒體業務。