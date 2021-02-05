德勤傳遭員工舉報審計違規

內媒報道，網上流傳德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所審計一組的一名員工將一份長達55頁的PowerPoint文件群發公司郵件，舉報4年工作期間各種不合規的人和事；同時又有一份署名為「YW」的「致歉信」︰「德勤管理層和RRG(德勤聲譽與綜合風險管理部)的所作所為已經逾越了審計道德底線」。

內媒引述舉報人指，德勤審計質量存在嚴重問題，許多審計人員已經忘記審計職業道德，自己都做不到誠信，這些行為嚴重破壞國內外金融市場秩序，影響審計報告質量，為國內外報表預期使用者的投資決策帶來巨大風險，其已將相關舉報材料提交給中國證監會、美國證券交易委員會、香港證監會等監管機構。不僅如此，據報還有一些涉事人員仍在從事A股、H股及美股的審計項目工作。

德勤則表示，「目前在社交媒體平台上流傳有關德勤北京在2016年和2017年個別審計項目的若干質疑。事實上，本所先前收到一名員工通過內部渠道報告的相關事項，並且已對此開展全面調查，未發現任何證據影響我們審計工作的充分性，因此相關審計工作支持我們的審計意見。我們會對收到的任何質疑進行調查。」