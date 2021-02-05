新界西北今年首個新盤周六登場　各區特色戶受追捧

新界西北區今年首個登場新盤，周六(6日)將會正式開售，連日來收票反應踴躍，市場預計銷情將會理想。同時，各區樓盤特色戶亦續受追捧，紛紛獲得高價承接。

屯門帝御·嵐天累收4025票登記 超購逾13倍

2月新盤開售潮啟動，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·嵐天將於明(6日)推出281伙發售，發展商剛截止接受認購登記，該公司營業(一)部總經理林達民稱，項目由1月27日至今，合共錄得4,025票登記，超額認購逾13倍，當中地產代理入票佔32張。

資料顯示，該盤首輪銷售單位分布4張價單內，折實平均呎價15,215港元，開放式戶入場費由299.93萬元起。

晉海II連天台特色戶呎售2.13萬元

成交紀錄冊顯示，該盤本月至今已速沽兩伙頂層特色單位，合共套現3,846.24萬元。

MONACO三房買家獲代理送贈購物禮券優惠

會德豐地產旗下啟德MONACO，開售以來反應理想，美聯住宅部行政總裁布少明表示，配合新春佳節將至，推出「金牛新春置業賀禮」，即日起至2月28日，經該公司購買項目三房單位的買家，可獲贈購物禮券優惠，名額10個，每個價值1.88萬元，合共總值高達18.8萬元，優惠先到先得。

他指出，今年樓市小陽春提早來臨，多個新盤相繼登場，市民入市信心增加，預計農曆新年樓市交投繼續活躍，2月一手成交量料約1,200宗，二手成交量則料達約4,000宗。

利奧坊‧曦岸樓價近500萬元開式戶交易告吹