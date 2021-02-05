農曆年前租務交投增　鰂魚涌君豪峰1房劈租逾兩成

臨近農曆新年，放租業主願意大幅減租，務求盡早租出單位，鰂魚涌君豪峰一房劈租超過兩成，以月租1.45萬元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌君豪峰中層D室，實用面積290方呎，一房間隔，以每月租金約1.85萬元放租，3個月後獲外區客接洽，減租約4,000元或約21.6%，終以約1.45萬元租出，實用呎租50元。

●天后海麗軒中層B室，實用面積431方呎，兩房間隔，開價約880萬元，減至843萬元成交，實用呎價19,559元。原業主於2013年3月以約700萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約143萬元，物業升值約20%。

●西區寶翠園2期6座高層A室，實用面積907方呎，三房連套房設計，減價40萬元或約1.6%，以2,460萬元沽出，實用呎價27,122元。

●跑馬地玫林別墅低層B室，實用面積1,528方呎，兩房連雙套房間隔，以3,000萬元連車位易手，實用呎價19,634元。原業主於2009年8月以1,580萬元買入單位，持貨12年帳面獲利1,420萬元，升值約90%。

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九龍區

●旺角金國中心高層A室，實用面積279方呎，一房間隔，原開價550萬元，以538萬元沽出，減價12萬元，實用呎價19,283元。該盤現時約有6個連租約二手放盤，最低入場費由450萬元起。

●將軍澳海天晉6A座中層C室，實用面積368方呎，一房間隔，去年10月初以730萬元放盤，累價15萬元或約2.1%，以715萬元成交，實用呎價19,429元。

●長沙灣碧海藍天5座中層C室，實用面積494方呎，兩房間隔，最初開價870萬元，放盤僅8天，微減10萬元，以860萬元易手，實用呎價17,409元。

●牛頭角得寶花園G座低層4室，實用面積253方呎，一房間隔，一名搵樓僅2日之外區年輕客，在「無睇樓」情況下以440萬元承接，實用呎價17,391元。

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新界區

●青衣海欣花園5座中層G室，實用面積463方呎，兩房間隔，去年11月開始放售，原叫價700萬元，減價20萬元或約2.9%，以680萬元成交，呎價14,687元。原業主於2017年9月以約600萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約80萬元，物業升值約13%。

●馬鞍山海典灣3座高層A室，實用面積687方呎，三房連套房間隔，以1,088萬元易手，實用呎價15,837元。原業主持貨19年，帳面獲利792萬元。

●元朗爾巒菲利提諾大道1座低層戶，實用面積827方呎，四房連套房間隔，附連約171方呎大平台，叫價1,150萬元，議價後以1,068萬元成交，實用呎價12,914元。

●屯門錦華花園B座中層6室，實用面積330方呎，兩房間隔，叫價510萬元，減價32萬元或6.3%，以478萬元沽出，實用呎價14,485元。

●葵涌月海灣2座中層B室，實用面積412方呎，兩房間隔，叫價約670萬元放售，吸引年輕買家上門睇樓，終以648萬元成交，實用呎價15,728元。