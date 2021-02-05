美股納指創新高後倒跌　港股夜期低水

美股早市上揚後，午市走勢分化，納指創新高後倒跌，目前報13,768點，跌8點或0.06%；道指報31,093點，升37點或0.12%；標指報3,876點，升4點或0.12%。港股期指夜市報29,255點，跌12點，低水34點。

周五美股繼續上揚．數據指出，在迄今為止標指成分股中的184家公司中，有84.2%超出了分析師的預期。

上周困擾市場的「散鱷之爭」，導致市場回調的擔憂情緒有所減緩，美股本周繼續攀升。據FactSet數據，美股三大股指本周均將錄得3個月來的最大單周漲幅。本周截至周四，羅素2000指數已上漲6.2%，納指上漲約5.4%，標指上漲4.2%，道指漲幅為3.6%。

數據方面，美國商務部公布，當地12月份貿易赤字，由11月的690億美元，縮窄3.5%至666億美元(約5,194.8億港元)，多過預期657億美元，期內出口及入口分別為1,900億及2,566億美元。

美國就業市場表現連續兩個月差過預期！當地勞公部公布，1月份非農業職位恢復增長4.9萬個，低過預期5萬個，12月份數字更向下修訂至減少22.7萬個；失業率則降低0.4個百分點至6.3%，低過預期6.7%，至於美國上月平均時薪按月增加0.2%，少過預期增長0.3%。

【22:30】憧憬美國新一輪刺激經濟方案獲開綠燈，美股周五(5日)進一步攀升，標指及以科技股掛帥的納指繼續破頂，前者升17點，報3,887點，後者漲38點，至13,813點，而道指再漲173點，報31,229點。

視像遊戲零售商GameStop周四挫逾40%，周五早段反彈7.73至57.64美元。

全球最大基金公司貝萊德披露，行政總裁芬克本月2日以每股728.77美元出售2.74萬股，涉2,000萬美元，自去年7月底以來，累沽至少7,440萬美元。貝萊德股價早段報735.52美元，升0.42%。

業績方面，以「閱後即焚」功能打響名堂的Snapchat，母公司Snap上季每日活躍用戶大增1,600萬，帶動季收入按年大升62%至9.113億美元，期內虧損縮窄逾半至1.131億美元。不過，Snap預測今季續虧損，與預期錄得盈利背道而馳，反映開支沉重，加上公司警告蘋果公司(Apple Inc.)本季稍後對iOS 14的私隱功能進行改動，將對需求構成另一風險，消息拖累股價早段跌2.02%至57.13美元。

另一圖像分享社交媒體Pinterest上季的每月活躍用戶，亦由去年第三季的4.42億增加至4.59億，好過預期的4.494億，而上季賺2.08億美元，經調整後每股賺43美仙，遠高過預期33美仙，股價早段急升9.32%至85.1美元。

另一方面，家居健身器材公司Peloton季度收入首次突破10億美元，去年第四季飆128%至10.6億美元，多過預期，賺6,360萬美元，按年扭虧為盈。不過，Peloton警告其健身單車的供應追不上需求，未來6個月將在空運和海運付運方面投資逾1億美元，或使盈利受壓，拖累股價早段插7.19%至146.2美元。