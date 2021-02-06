永利上季轉蝕11億　或棄依賴貴賓廳業務

根據業績報告，單計永利澳門，在經營收益方面，娛樂場跌幅是4個分部中最大，去年第四季按年收縮69.28%至2.9億美元；客房和餐飲收益亦分別按年下挫50.92%和34.57%，分別至3,509.4萬美元和3,308.6萬美元。零售租賃及其他收益按年亦跌5.14%至4,454.8萬美元。

永利度假村之澳門整體業務，去年第四季經調整物業EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年大減88.65%至3,943.8萬美元，全年經調整物業EBITDA虧損更高達2.36億美元，按年由盈轉虧。

永利在澳門主要經營兩項物業，其中位於路氹的旗艦永利皇宮去年第四季度經營虧損5,027.8萬美元，去年全年經調整物業EBITDA虧損1.49億美元。當中又以貴賓業務跌幅較大，該場地去年第四季和全年的貴賓賭枱贏額俱按年大縮逾八成，分別至5,542.8萬美元和1.68億美元；去年第四季和全年的中場賭枱贏額分別按年縮54.9%和76.1%，分別至1.42億美元和2.99億美元。

永利澳門的行政總裁馬德承於業績電話會議上表示，由於貴賓廳的營業收入不太可能恢復到疫情前的水平，故該集團預計未來不再依賴貴賓廳業務。

在同一個場合當中，母公司的總裁兼首席財務官Craig Billings表示，永利澳門營運開支在去年第四季日均約220萬美元，相較去年第三季的200萬美元有所上升。

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