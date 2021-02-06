《明報》母企發盈警 料9個月轉蝕2886萬

《明報》母公司世界華文媒體（00685）周五收市後發盈警，預期截至去年12月底止9個月將錄得虧損約340萬美元至370萬美元（約2,652萬至2,886萬港元），按年由盈轉虧，而2019年同期則為溢利880萬美元，主要由於新冠肺炎疫情嚴重限制經濟活動，引致旅遊業務及廣告收入顯著下降。

單計截至去年12月底止的一季，世界華文媒體預期錄得公司擁有人應佔溢利介乎約120萬至150萬美元，按年勁縮55.88至64.7%。

事實上，截至去年9月底止的半年，世界華文媒體已錄得營業額按年顯著下滑62.22%至僅5,459.1萬美元，並錄得EBITDA虧損（除利息、稅、折舊及攤銷前虧損）168.1萬美元。過往收入貢獻最大的馬來西亞及其他東南亞國家出版及印刷業務，期內錄得除所得稅前虧損361.9萬美元；而香港及台灣出版及印刷業務亦錄得除所得稅前虧損98.5萬美元。

該公司去年11月底公布中期業績時已經表示，之後幾個月的市況將困難重重及極具挑戰，預期在本財政年度剩餘時間內，其業務所在國家的經濟不會有太大改善。

另外，《明報》同系公司萬華媒體（00426）同樣於周五收市後發盈警，預期截至去年12月底止一季將錄得虧損約160萬元，按年擴大一倍。不過，若扣除政府「保就業」計劃資助的240萬元，期內虧損達到約400萬元，按年增約四倍。公司指，虧損擴大主要由於疫情導致香港經濟持續收縮，因而令廣告收入減少。

該公司已於截至去年9月底止的半年，錄得營業額按年急降45.01%至2,077.7萬元，以及股東應佔虧損958.6萬元。現預期截至去年12月底止9個月錄得虧損約1,120萬元，按年擴大約17%；扣除「保就業」計劃取得720萬元補貼前的虧損更加達到約1,840萬元，按年擴大約92%。