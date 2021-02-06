市傳德勤北京遭員工舉報審計違規

內媒報道，網上流傳德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所審計一組旗下一名員工，向公司群組發送郵件，涉及一份長達55頁的PowerPoint文件，舉報4年工作期間各種不合規的人和事；同時又有一份署名為「YW」的「致歉信」，聲稱「德勤管理層和RRG(德勤聲譽與綜合風險管理部)的所作所為已經逾越了審計道德底線」。

內媒又引述舉報人稱，德勤審計質量存嚴重問題，許多審計人員已經忘記審計職業道德，自己都做不到誠信，嚴重破壞國內外金融市場秩序，影響審計報告質量，為國內外報表預期使用者的投資決策帶來巨大風險，已將相關舉報材料提交中國證監會、美國證交會、香港證監會等監管機構。不僅如此，據報還有一些涉事人員仍在從事A股、港股及美股的審計項目工作。

德勤表示，目前在社交媒體平台上流傳有關德勤北京在2016年和2017年個別審計項目的若干質疑。該公司先前收到一名員工通過內部渠道報告的相關事項，並已對此開展全面調查，未發現任何證據影響審計工作的充分性，會對收到的任何質疑進行調查。

惟官媒周五發表評論，指相關監管部門應對德勤此事高度重視，「不置身事外，要及時介入，鎖定線索，固定證據，一查到底，不姑息、不手軟，堅決維護審計的嚴肅性、可信度」。

中國證監會新聞發言人高莉亦指，已關注到相關訊息，地方證監局也接到有關舉報，已安排對舉報事項進行核查，也要求德勤內部自查，後續將持續跟進。香港證監會則不予評論。

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