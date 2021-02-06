東方日報B1：快手首掛飆1.6倍　進身港股市值5大

快手市值觸及多家指數公司快速納入門檻。MSCI明晟收市後率先公布，3月1日起將快手納入全球標準指數。市場憧憬其有望快速納入恒生科技指數、恒生綜合指數，惟快手屬於同股不同權架構，須上市滿半年才有望成為「港股通」名單，供北水買賣。

該公司於北京總部舉行敲鑼儀式，集團聯合創始人、董事長兼首席執行官宿華致詞時表示，快手選擇以「1024」為股票代號，由於1024是2的十次方，代表程序代碼及科技力量，公司希望未來繼續為用戶創造長期價值。

快手引來大量資金追捧，花旗銀行更一度因系統出錯，導致個別該行客戶收到大額退款資金。該行發言人回應稱，就快手新股額外的退款資金存入客戶帳戶，該行已採取相應措施作出修正，為客戶造成不便致歉。