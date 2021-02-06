東方日報B1：快手首掛飆1.6倍 進身港股市值5大
2021年02月06日 00:24
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堪稱「雙料新股王」內地短片平台快手(01024)首掛不負眾望，開市報338元，較上市價115元升1.93倍，早段一度飆升2倍至345元，惟之後回軟，最終以全日低位300元收市，高1.6倍，每手帳面勁賺1.85萬元，剛好比思摩爾國際(06969)首掛帳面少賺100元，只得本港歷來「首日賺錢王」季軍。不過，全日成交375.47億元，冠絕港股市場，市值達1.23萬億元，只計及在港上市的股份部分，進身港股市值首5大之列。
快手市值觸及多家指數公司快速納入門檻。MSCI明晟收市後率先公布，3月1日起將快手納入全球標準指數。市場憧憬其有望快速納入恒生科技指數、恒生綜合指數，惟快手屬於同股不同權架構，須上市滿半年才有望成為「港股通」名單，供北水買賣。
該公司於北京總部舉行敲鑼儀式，集團聯合創始人、董事長兼首席執行官宿華致詞時表示，快手選擇以「1024」為股票代號，由於1024是2的十次方，代表程序代碼及科技力量，公司希望未來繼續為用戶創造長期價值。
快手引來大量資金追捧，花旗銀行更一度因系統出錯，導致個別該行客戶收到大額退款資金。該行發言人回應稱，就快手新股額外的退款資金存入客戶帳戶，該行已採取相應措施作出修正，為客戶造成不便致歉。
同日掛牌的健倍苗苗(02161)表現令投資者有驚喜，高開23.33%，一度勁升1.66倍，高見3.2元，及後回落，收報2.16元，較上市價1.2元仍漲80%，不計手續費每手帳賺1,960元。
至於下周一接力上市的中國試管嬰兒基因檢測的貝康醫療(02170)，超購401.8倍，一手中籤率10%，最少認購200手才穩獲1手。暗盤則「有頭威無尾陣」，於耀才暗盤交易市場高開1.03倍，報55.6元，一度低見29.7元，收市報31.95元，升幅僅16.77%，每手帳面獲利2,295元。
解凍資金轉投周五(5日)首日招股的中國癌症早期篩查產品製造商諾輝健康(06606)，綜合14間券商，共為其借出1,272.57億元孖展額，以公開發售集資2.04億元計，超購逾622倍。
為吸納新股客戶，不少銀行續以「低孖展息」等策略攻客。大新銀行(02356)的客戶，親臨該行各分行以孖展申認諾輝健康，可豁免貸款手續費，而貸款額50萬至2,000萬元的相關利率低至1.88厘；透過流動證券交易平台、網上證券服務及專人接聽電話服務等途徑認購新股，則豁免新股認購手續費及豁免沽出新股佣金。
另據外媒引述消息報道，騰訊(00700)旗下騰訊音樂已委聘摩根士丹利及摩根大通處理來港第二上市事宜，料有更多投行加入，集資額或達50億美元(約390億港元)，計劃最快今年完成。