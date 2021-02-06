美股道指收漲92點　標指納指齊創新高

美國新一輪疫情紓困方案有望數周內推出，經濟前景預期趨於樂觀，推動美國股市周五(5日)上漲。道指收報31,148點，升92點或0.3%；標指收報3,886點，升15點或0.39%；納指收報13,856點，升78點或0.57%。標指和納指均創收市新高。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升3.89%、4.65%、6.01%。3大指數全周均錄得3個月來的最大單周漲幅。

美國國會眾議院周五以219對209票的投票結果，批准由參議院轉交的修訂版預算計劃藍皮書，意味到國會下周將草擬由總統拜登提出、規模達到1.9萬億美元的新紓困方案。屆時，新紓困方案只需簡單多數，就可以獲得國會通過，外界預期新紓困方案需時數周就可以立法。

個股方面，視像遊戲零售商GameStop周四挫逾40%，周五反彈19.58%，收報63.77美元。

全球最大基金公司貝萊德披露，行政總裁芬克本月2日以每股728.77美元出售2.74萬股，涉2,000萬美元，自去年7月底以來，累沽至少7,440萬美元。貝萊德股價收報726.33美元，跌0.78%。

業績方面，以「閱後即焚」功能打響名堂的Snapchat，母公司Snap上季每日活躍用戶大增1,600萬，帶動季收入按年大升62%至9.113億美元，期內虧損縮窄逾半至1.131億美元。不過，Snap預測今季續虧損，與預期錄得盈利背道而馳，反映開支沉重，加上公司警告蘋果公司(Apple Inc.)本季稍後對iOS 14的私隱功能進行改動，將對需求構成另一風險。Snap股價收報63.64美元，升9.12%。

另一圖像分享社交媒體Pinterest上季的每月活躍用戶，亦由去年第三季的4.42億增加至4.59億，好過預期的4.494億，而上季賺2.08億美元，經調整後每股賺43美仙，遠高過預期33美仙，股價收報81.96美元，升5.21%。

另一方面，家居健身器材公司Peloton季度收入首次突破10億美元，去年第四季飆128%至10.6億美元，多過預期，賺6,360萬美元，按年扭虧為盈。不過，Peloton警告其健身單車的供應追不上需求，未來6個月將在空運和海運付運方面投資逾1億美元，或使盈利受壓，拖累股價全日跌5.86%，收報148.3美元。