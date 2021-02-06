疫下囤貨！1月糧價指數升至113.3　創逾6年新高

在新冠肺炎疫情下，大宗商品進口國紛紛搶購穀物、油籽、黃豆及砂糖等產品，以提高糧食庫存量，從而帶動穀物價格上升，部分貧窮國家或面臨糧食短缺。

據聯合國糧食及農業組織(FAO)數據顯示，追蹤一籃子穀物、油籽、乳製品、肉類及砂糖的每月變動狀況糧價指數，於今年1月升至113.3，為2014年7月以來逾6年高位；並將去年12月數字向上修至108.6。

供給方面，美國糧食產量低過預期；南美洲玉米及黃豆主要產區久旱不雨，已引發供給疑慮，而小麥出口大國俄羅斯等可能對小麥徵收出口關稅，同時，中國持續大量購買穀物，以上種種均加速國際糧價上升，全球食品價格已連續8個月揚升，創10年以來最長升浪。

至於物流方面亦面臨巨大挑戰。國際穀物協會(IGC)數據顯示，因運輸持續中斷，穀物及油籽運費已飆升至2019年10月來最高水平。

分析指，糧價尚未達到2000年代後期糧食危機時的水平，但走勢已令人憂慮。FAO經濟學家阿巴西安(Abdolreza Abbassian)更指，較貧窮的糧食進口國或受到挑戰，未來國際糧價行情變化關鍵為中國需求是否持續快速增加，若內地突然不買了，全球糧價有機會回軟。