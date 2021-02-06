1周10大驚奇：全球經濟即將出現「人道災難」？

2021年轉眼間已踏入2月，全球股市依然欣欣向榮，完全無視經濟壞消息。開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時，次周則有評論認為「1月20日」拜登「登基」之後有難，結果部分應驗！本周又有甚麼訊號？仍是一切小心！

【1、美銀警告：賣出指標已如金融風暴前夕 隨時冧市！】

美國銀行警告，從賣方指標顯示，華爾街看好情緒高昂，已達到2007年8月金融海嘯前夕以來從未出現過的「危險高點」！

美銀周一(2月1日)發表的最新賣方指標(sell-side indicator)數據顯示，該指標目前高達58.4%，距離市場拋售的臨界點僅剩不到2%差距。該指標是衡量華爾街策略師對股票看好的程度，當指標飆至60.3%以上，將出現賣出訊號。該行警告，歷史數據表明，若極端樂觀情緒持續至臨界點，標指可能即將面臨雙位數跌幅。

【2、中國股市樂觀時間或僅餘數月...】

除了美股外，中國股市也可能接近見頂。著名分析員、BCA Research中國投資策略師Jing Sima表示，中國股市目前的表現，顯示其仍然按中國將維持寬鬆政策而定價，投資者有點自認為很了解中國當局的政策，並且在兩周前仍討論是否可能放寬流動性。

他稱，雖然其他主要經濟體和央行現在仍保持非常寬鬆的政策，也推出刺激計劃向經濟注入流動性，但中國決策者已非常明確地表示，將讓貨幣政策正常化，且在中國經濟處於上升趨勢(中國去年經濟增長2.3%)時，人行也從未真正放鬆過貨幣政策。

他認為，投資者很快就會意識到，人行不會改變其政策正常化的立場，也很快就會發現隨着政策環境和貨幣條件趨緊，中國的經濟增長和利潤增長也將見頂，預計見頂時機將會是今年中旬，屆時股市就會出現修正。

【3、大摩：MSCI新興市場指數今年恐已見頂】

相比上述異象及分析，摩根士丹利本周更直言，包括中國在內的新興市場股市在1月大漲錄後，今年可能已見頂。

該公司亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛帶領的分析師，撰寫18頁報告說，有8大理由顯示，MSCI新興市場指數不會進一步攀高。該指數曾超越、然後降到低於摩根士丹利設下的今年底目標1,330點。

這些理由是：銅價下滑；中國、印度、巴西和南非等4國集團調節資產負債表；市場對通貨再膨脹的期待見頂；中國收緊流動性；美元匯價回穩；2021和2022年新興市場指數成分股獲利上修出現延滯；「狂熱」的基金流入；相對於更廣泛的新興市場，南韓股市自去年3月以來的優異表現可能已在1月見頂。

該行說：「如果我們看得無錯，接下來最看好是印度。」大摩發出看淡警告前，MSCI新興市場指數在1月上漲10%至創紀錄新高。

【4、「中國巴菲特」睇淡「佔領華爾街2.0」 沽空GME】

事實上，股市見頂剛巧遇着美國散戶發動「佔領華爾街2.0」，由1月底開始的挾淡倉事件扣人心弦，吸引了來自世界各人的參與。內地媒體報道，目前人在美國的富貴之一、被稱為「中國巴菲特」的步步高集團創辦人段永平透露，數天前「無貨沽空」了100手GameStop(GME)股票，相當於1萬股，下周五(2月12日)到期。

目前GME股價在300至350美元左右徘徊，只要下周五之前該股沒有升到800美元，他就有機會獲得超過40萬美元(約312萬港元)收入。

由於「無貨沽空」可以輸無限，是各類短炒操作中風險最大，故段永平也在自己的評論區反覆提醒「高危操作，不要模仿」。舉例來說，只要GME漲到1,000美元，他就要蝕160萬美元(約1,248萬港元)，而如果漲到1萬美元，他將驚人地狂輸9,160萬美元(約7.1億港元)。

值得注意的是，他之前研究過GME，認為商業模式很差，感覺不久就會出問題。

段永平在網上有30多萬名追隨者，為最受關注的投資名人之一，不少人慕名向他請教美股投資，其每一次操作，都會有人想模仿。事實上，從今次「佔領華爾街2.0」事件可以知道，以個人投資者身份活躍在網絡上的名人與互聯網上的散戶站在一起，對機構投資者來說已成為一股不可忽視的龐大力量。

【5、沽空GameStop？媒體分析股神絕對不會跟】

講起「巴菲特」，他一直極力反對沽空！曾在2001年巴郡(Berkshire Hathaway)股東年會上表示，「沽空」毀了許多人的生活，且是導向破產的其中一種途徑，當市場只看見那些被嚴重高估的股票，以為這對沽空者來說非常誘人，但實際上的結果往往不如預期。

他指出，其中一個主要原因是沽空者很容易受那些「有能力及影響力來推動股市」的人所擺布。

其實，在1954年，巴菲特也曾因沽空一隻股票經歷慘痛教訓，更感嘆自己10多年來從未犯錯，但在嘗試沽空的10周期間就鑄下大錯，導致淨資產迅速蒸發。

【6、「科技女股神」受捧程度遠超「男股神」】

除了「男版股神」，市場目前也有焦點「女股」，看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司繼續受投資者熱捧，今年1月吸引的資金規模甚至高於被視為全球最強大戶貝萊德(BlackRock)、道富(State Street)等華爾街傳統巨企。

據金融服務公司晨星資料，由「科技女股神」伍德(Cathie Wood)掌舵的Ark投資，旗下主動式管理指數股票型基金今年以來已吸引82億美元資金，高於貝萊德的iShares部門和道富的ETF。

Ark投資管理的資產1月增至467億美元；2020年公司管理的資產規模由34億美元激增至逾300億美元。該公司在2014年成立，投資策略是挑選「破壞性創新」的公司，因此旗下幾隻基金均聚焦創新、基因體學、金融科技、自動化科技和次世代網際網絡的新創公司。

Ark的旗艦基金「創新ETF」主要持股是電動車製造商特斯拉、串流平台Roku、生物科技公司Crispr Therapeutics。基金去年上漲150%，今年以來累升10.4%。

晨星全球ETF被動式策略研究主管Ben Johnson表示，Ark的ETF回報驚人，過去幾個月也吸引高額資金湧入。他們對複雜題材的解讀產生了效果。ETF Trends首席投資官David Nadig稱，Ark和他人不同，除了積極集中押注，更擅長向投資者闡述複雜題材。

Ark投資的操作模式並非被動追蹤指數，反而更像傳統避險基金，主動調整投資組合，尋找認為表現能勝過大市的公司。

【7、美國現「水期貨」 惹市場人士囤積憂慮】

上述一開首提到冧市，誠然，疫情肆虐使人忽視了潛在的糧食、甚至水供應危機，這是更真實的威脅！芝加哥商品交易所(CME)作為全球最大期貨期權交易市場，投資者通常做石油、木材或鋁等實物交易，但自去年12月起，出現了納斯達克維爾加利福尼亞州水指數(Nasdaq Veles California Index)，該指數將加州用水權價格以所謂的「水指數」反映出來。

該所表示，城市和能源供應商能從水期權交易中獲益，因在瀕臨太平洋的加州，水極其缺乏，乾旱和森林大火可以使水價一夜間跳升。媒體採訪了當地農場主人泰利(Terry)，認為上述水指數提供了某種前瞻性，例如若遇乾旱危險，他們就可以及時且廉價弄到水。他透露，每逢乾旱，每立方米水價便急升，而利用水期權交易，便可以用今天的價格保障明天的水供應。

然而，有專家警告，水期權交易對消費者來說有嚴重後果。其背後尤其是倫理問題：對人類生存具有如此決定性意義的產品，到底可否被允許作為投機產品！

根據聯合國提供的數據顯示，全球目前有22億多人得不到潔淨飲水，擔心情況會因水價投機而更惡劣。聯合國特別報告員Pedro Arrojo-Agudo表示，水現在也像金子、石油和其他原材料一樣，被拿來交易，是相當令人擔心。

事實上，投機會導致食品供應危機，例如2008至2010年，對沖基金將寶押在可可上，相信其價格會漲，果然導致可可豆價格暴增1.5倍。在2007、2008兩年，小麥和大豆價格上漲，其中便有金融客染指，在多個發展中國家引發飢荒和社會騷亂。

就此，芝交所稱，水期權指數只具有地方性，且交易規模很小，畢竟，加州水權的大部分牢牢掌握在供應方手上。再者，相關合約通通是金融結算合約，即其流動的不是「真正的」水，只是錢。這麼做是為了防止出現投資者囤積巨大水資源，人為導致缺水狀態，以便因價格上漲而獲利。

【8、全球貨櫃集中在中國 恐令糧價上揚】

除了水資源外，由於中國工業生產活動蓬勃，出口貿易增加，造成海運面臨「缺貨櫃」或寧願「空櫃」前往中國，以求趕快載貨等問題。有外媒警告，此現象已造成全球食品貿易出現異常，最危險的情況是令部分食品價格上揚。

貿易商IM-EX Global物流主管Steve Kranig表示，過去他們每周都會從泰國載運8到10個貨櫃的稻米前往洛杉磯，以滿足客戶，但現在他們每周只能載運2至3個貨櫃。在製糖產業高踞世界第2的印度，今年1月出口7萬噸糖，只剩下去年的1/5。

普遍使用於即溶咖啡、世界最大咖啡生產國之一越南，其第2大咖啡出口商Simexco Dak Lak表示，去年11至12月的出口大跌了20%以上。世界第2大豆類生產國加拿大，該國物流商WTC Group也表示，現在載貨的時間從過去的3天縮短為7小時，根本無辦法把所有農作物出口。

此外，由於中國堅持嚴格檢疫冷凍產品，導致世界各地的急凍食品供應鏈備受威脅，還有疫情翻發，也威脅港口運作所需的勞動力。

受此影響，去年12月白糖價格已衝上3年新高，美國豆類及穀物組織Specialty Soya and Grains Alliance執行董事Eric Wenberg稱，接下來可能輪到對豆腐及豆漿有龐大需求的亞洲地區。他甚至認為，這種短缺問題將蔓延到一切。

不過，國際穀物理事會(IGC)官員Arnaud Petit表示，全球食品上漲可能不是全面性，因多數食品依然是散裝貿易，只有透過貨櫃裝載的食品出狀況，而且全球經濟大受打擊後，企業可能也不太願意將成本轉嫁給消費者。

【9、全球糧價確實有上升趨勢...】

上述危機並非靠嚇。總結2020年1月，全球產糧大國皆出現不同形式的問題，令糧食價格上漲。其中，阿根廷和巴西部分地區天氣形勢依然令人擔憂，大豆供應可能趨緊；俄羅斯正考慮進一步上調小麥出口關稅；阿根廷農業部宣布將在2021年3月1日之前暫停玉米出口，並有可能對小麥出口實施類似禁令，而中國玉米、小麥需求強勁。

在大米市場，泰國供應緊張，越南冬春稻米收割工作將於2月或3月初達到高峰，市場等待主季稻米收穫上市。

綜合上述多重因素，推動今年1月國際市場糧食、大豆價格大幅上揚，其中大豆、玉米價格升至6年新高，並持續在高位徘徊；越南大米價格飆至9年以來最高水平。

具體數字方面，1月份，國際市場小麥、玉米價格大漲，大米價格繼續全面上升。由美國商品研究局編制的CRB糧食期貨指數連續第2個月大幅上漲，按月升14.09%。在主要市場中，美國硬麥現貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價格分別為每噸227美元和238美元，分別按月上漲12.38%和9.68%；美國玉米現貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價格分別為每噸189美元和198美元，分別按月上漲15.24%和18.56%。

在大米市場，芝加哥糙米期貨月平均價格為每噸282美元，上漲2.2%；1月底，泰國破碎率5%大米出口價格為每噸525美元，上漲15美元；越南破碎率5%大米出口價格為每噸508美元，上漲6美元。

在主要市場中，美國芝加哥交易所大豆期貨價格為每噸498美元，按月上漲15.56%。

【10、為何全球要發展新能源？因為...】

最後分享一份報告！這份由英國政府委託、厚達600頁的科學報告凸顯全球多樣性面臨的危險狀態。報告警告，若各國推動經濟增長的手段沒有大刀闊斧的改革，就無法避免大自然遭受災難性衝擊。

報告顯示，1992年以來的30年間，全球人均生產資本翻倍，但自然資本的儲量，也就是個人從自然取得的可量化利益，卻驟減40%。「人類最近數十年雖然極度繁榮，但我們達成此種繁榮，卻讓大自然付出了慘痛代價。」

因此，報告呼籲人類需求和大自然供應做出重大矯正，並警告生物多樣性和人類福祉與健康息息相關。報告又指出，若干物種正以快於歷史平均速度的近1,000倍滅絕當中，「破壞了大自然的生產力、彈性及適應力」。

報告又預警，包括新冠肺炎疫情流行，證明了若繼續維持目前開發速度，出現因犧牲自然所產生的災害「只是冰山一角」。