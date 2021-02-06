過來人教路！想創業致富　須培養50項新習慣...

厭倦了每日營營役役的工作，想自闖一片新天地，嘗試創業做老闆？據外國傳媒總結成功創業人士的經驗，歸納出以下50項「條件」。當你立志創業前，先問一問自己能否做到大部分，否則比較容易失敗告終！

1、看書。不論是小說還是實用類別，你愈看得多，愈能激發新意念或創意。

2、看新聞。留意你想做的行業最新資訊，坐擁國際視野。謹記知識無價。

3、參加行業會議。嘗試參與你想做的行業所舉辦的活動，廣結人脈。

4、睇實競爭對手。

5、為自己建立新規則。例如指定時間內完成某些目標、迫自己作新嘗試。

6、學習新科技。例如仍拒絕facebook，你難以創業。

7、充滿熱情。

8、肯與陌生人談話。這樣才能找到「伯樂」。

9、專業人際網絡，與同等嗜好的人一起，會讓你更容易成功。

10、肯回饋社會。例如做義工，這樣才能廣結人脈，隨時有長輩相助。

11、接受團隊工作。

12、不要小決策，要做大決策。小事交由其他人做。

13、主動找問題並解決它。

14、沉思。要經常反思。

15、睡得好。

16、食得健康。

17、做運動。

18、建立良好心理質素。

19、SWOT分析。好好掌握自身的強弱。

20、笑。這樣才能減壓。

21、適應變幻。不怕明天變數多。

22、每日學習新事物，不會以大學畢業就是教育的終點。

23、自我投資。要花時間改變自己。

24、嘗試新事物。很多時候，你不會知道自己的潛能。

25、由小開始。不要「大想頭」，萬丈高樓由地起，沒有事情一開始就「識飛」。

26、相信「天道酬勤」。努力是不會白費。

27、不要負能量。每天也要正面地過。

28、減低團隊壓力。壓力是會傳染，不要讓團隊緊張。

29、尋找新動力。動力是成功的踏腳石，要做創業家，必須保持動力，謹記世界每日在變。

30、以顧客做主導。謹記顧客才是成功關鍵，他們是你的生意能否持續的基礎。

31、以數字作目標。你要學會訂立有價值的目標，而非虛無的願景。

32、保持冷靜。就算有天大的壞消息，你也要是團隊中最冷靜的一位。

33、回饋。團隊要交流，讓大家也知道互相的評價。

34、聆聽回饋。接受別人的批評之外，亦要知道怎樣做得更好。

35、保持謙虛。驕傲從來都是失敗主因。

36、與人合作。要把握機會作多方面合作，才能愈做愈大。

37、與長輩一起。年輕人有幹勁但缺乏經驗，謹記多聆聽前人意見。

38、相信你的直覺。數據是有作用，但不會完全切合你的實況，不要太僵化。

39、學習忍耐。年輕人心浮氣躁是多數失敗的主因。

40、接受挑戰。創業一定要承受風險，而且是十分「全面」，你必須要頂得住。

41、效率極大化。創業須顧及的範疇是全面，不像打工，你必須多變，令效率極大化。

42、保持「孤獨」。創業會花你全面的時間，不要浪費時間搞太多活動，除非那些活動對你的生意有幫助。

43、敏銳觀察。你需要較其他人先行多步，才能讓生意走在前端。

44、活在自己的品牌。你是品牌的標誌，要每日做好它。

45、有氣量。當別人犯錯，不要無止境責罵，要一起學習。

46、維持理想環境。這不但是生意上，自己的私生活也要，這讓才能保持一致性。

47、遠離慢性分心。若有些事明顯會阻礙你創業，請遠離它。

48、學會自動化。不要讓一些小事影響，要把它自動化，而不是每日人為地應酬小事。

49、點子不會完美。你永不會是完美，不要以為會有完美概念。

50、安排時間。你必須留有一些私人空間，讓自己清醒。

請謹記，沒有人能夠立即成為企業家，如果你立志要創業致富，必須慢慢培養好企業家應有的條件。同時，你亦要牢記努力或許不能實現你想要的事，但一定能助你邁向成功。