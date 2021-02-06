蓋茨投資公司斥366億收購私人飛機場營運商

微軟創辦人蓋茨的私人投資公司Cascade Investment周五(5日)夥拍兩家私募基金黑石及Global Infrastructure，斥資47億美元(約366.6億港元)收購私人飛機場營運商Signature Aviation，交易後，Cascade在該公司的持股量，將由19%提升至30%。

以英國為基地的Signature，其網頁顯示該公司營運的私人飛機場遍及5大洲，主要集中於美國，提供地勤、維修及加油服務，聘用5,300名員工。

自疫症爆發以來，入境限制、檢疫措施及航班量銳減，令全球商用航空運輸大受打擊，反觀，私人飛機需求反彈較快。Signature表示，去年11月份的需求回復至2019年的80%水平，而環球商用航空的載運力只及疫前約1/3。航空數據機構WINGX亦指，以私人飛機運載貨物的需求亦很大，1月份總飛行時數較去年同期增加16%。

蓋茨入股Signature最初要追溯至2009年，之後不斷增持股權，他的好友股神巴菲特，則早於1998年買入私人飛機航空公司NetJets，該公司現時是Signature的最大客戶。