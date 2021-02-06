科技女股神旗下基金規模破500億美元　南韓散戶稱「搖錢樹」

由「科技女股神」伍德(Cathie Wood)掌舵的Ark投資，旗下主動式管理交易所買賣基金(ETF)的資產規模本周突破500億美元(約3,900億港元)，相比去年同期則只有36億美元，而單計今年，Ark已吸資110億美元。

Ark於2014年成立，投資策略是挑選「破壞性創新」的公司，旗下幾隻基金均聚焦創新、基因、金融科技、自動化科技和次世代網絡的初創公司。

CFRA Research的ETF研究董事Todd Rosenbluth指出，這是Ark的里程碑，因為ETF市場不再由追蹤指數的基金公司主導。他又指，基於投資者集中長期的主題投資，相信Ark及其他主動式基金仍有增長空間。

WallachBeth Capital的ETF董事Mohit Bajaj表示，投資表現帶動資金流入，Ark的所有基金回報優異，吸引大量資金追捧，稱「投資者依然相信基金經理」。

伍德的熱潮更席捲南韓，成為當地的名人，在當地社交媒體被稱為「搖錢樹」，散戶掃入Ark的主題投資產品。她的其中一隻ETF─Ark Innovation ETF，去年回報勁升149%，今年以來再漲19%。

由於受到熱捧，Ark最近推出一系列官方商品，包括T恤，以及分別印有「保持創新」(Stay Innovative)的棒球Cap帽，和「投資未來」(Invest in the Future)嬰兒連體衣。

不過，有市場人士警告，Ark未來可能面臨逆風，因基金押重注在受惠疫情的科技股身上，隨着經濟重啟及整體市場出現輪換，將不利科技股走勢。