曜熊理財：GME挾淡倉風波　散戶與基金誰較優勝？

進入2021年以來，美股大幅波動，從剛剛結束的1月份開始美股、債券及黃金同時都出現下跌，非常罕見。當然，最受投資者、金融機構及監管機構關注的就是美國上市公司的電子遊戲零售商GameStop(GME)挾淡倉風波。

這次挾空GME，讓股價一年上漲將近100倍的大本營是一個美國的股票貼吧，由華爾街下注，參與者為數百萬散戶，被挾方為美國一些大型對沖基金，因為沽空GME而出現數百億美元的虧損。

這場多方大戰經常被形容為業餘選手與職業選手的對決，在某種程度上，確實如此，不過在對決過程中，也有其他對沖基金加入，讓不同專業人士出現相互競爭的交易。

2位來自紐約的對沖基金經理，從去年9月開始買入GME的股票，當時的股價還不到10美元。在這場歷史性的對決中，他們成功豪賺近7億美元，成為1月市場傳奇創富故事之一，該基金1月份在扣除費用後的回報率達38.4%。

隨着圍繞GME等股票的美股沽空大戰接近尾聲，一些後期高追的散戶已輸得血本無歸。整體來說，散戶與基金誰優勝因個別人士及基金而異，不能以偏蓋全。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉