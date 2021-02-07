陳樂怡：物管股好消息不斷 呢2隻最值博...
2021年02月07日 08:15
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華潤萬象生活
在農曆新年假期前夕，港股通南向資金流入逐步遞減，並將於2月9至17日暫停，北水對於港股支持減少，且大市成交亦見回落，限制上升動力。近期資金流入二、三線股，以及新股市場，指數成分股的推動力不足，指數表現反覆，恒指維持30,000點主要阻力位。
消費股輪流炒作，早前表現強勢的汽車股近期處於整固階段。事實上，中國汽車行業步入上行周期，除了事隔3年置換需求重現，今年領先車企積極推出新能源汽車新型號，支持行業銷量向上。
中汽協最新公布，1月乘用車銷量預計完成207萬輛，按年增長28.4%。上市車企亦陸續公布銷量數據，比亞迪(01211)公布1月新能源汽車銷量按年增1.8倍，按月放緩30%。惟由於目前市場對比亞迪期望甚高，數據未能令投資者滿意。然而，旗艦車型「漢」銷量再次破萬，加上公司早前調整業務架構，專門建立高端品牌，未來產品定位將更完善。半導體上市的進展亦會成為股價催化劑，建議回調吸納。
物管股早前獲政策支持，中國政府鼓勵有條件的物業服務企業向養老、託幼、家政、健康、房屋經紀及快遞收發等領域延伸，探索「物業服務+生活服務」模式，服務範圍得以多元化，收入具提升空間。近期物管企業屢發盈喜，加上不少大型物管半新股有望獲納入港股通，為股價帶來催化劑。建議關注行業龍頭碧桂園股務(06098)，潛在港股通新貴華潤萬象生活(01209)及合景悠活(03913)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)