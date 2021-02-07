陳樂怡：物管股好消息不斷 呢2隻最值博...

在農曆新年假期前夕，港股通南向資金流入逐步遞減，並將於2月9至17日暫停，北水對於港股支持減少，且大市成交亦見回落，限制上升動力。近期資金流入二、三線股，以及新股市場，指數成分股的推動力不足，指數表現反覆，恒指維持30,000點主要阻力位。

消費股輪流炒作，早前表現強勢的汽車股近期處於整固階段。事實上，中國汽車行業步入上行周期，除了事隔3年置換需求重現，今年領先車企積極推出新能源汽車新型號，支持行業銷量向上。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)