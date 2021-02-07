葉尚志：保利協鑫宜順勢吸納　目標價3.8元

港股在1月25日衝高見30,191點後，開始進入反覆調整的格局狀態，對於階段性高峰已有出現的機會，該行目前還是維持這個觀點看法。因此，操作上宜保持謹慎態度，未許過分激進，以候低逐步吸納為上。

值得注意的是，因春節假期關係，港股通將於周二(9日)開始暫停，在缺乏北水的支持承托下，盤面穩定性有轉弱機會，而美國10年國債收益率仍在延續升勢，對股市也會構成潛在壓力。

保利協鑫主要是生產多晶硅，屬於光伏太陽能產業鍊的上游位置，由於在十四五規劃中已定好了未來碳中和的推進路徑時間表，光伏太陽能行業將會獲得國策大力推動，亦加快了市場補短板的行動。另一方面，其近日宣布附屬的新產能已正式投產，年有效產能將由6,000噸提升至10,000噸，且與隆基簽訂未來3年高達70億元的多晶硅料採購協議，都是正面消息。建議可於3.1元以下買入，目標價3.8元，止蝕位於2.7元。

第一上海首席策略師葉尚志