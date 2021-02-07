鄺紫珊：疫苗接種成效尚待觀察　股市波動在所難免

新冠疫苗在全球很多地方陸續接種，其成效如何及普及性都成為影響經濟復甦的重要關鍵。如果疫苗消息正面，相信可吸引大量資金從增長股，轉向周期股及之前受疫情影響的股份。

若疫苗接種順利，2021年可有望成為10年以來全球經濟復甦最強勁的一年，但大前題是疫苗需如期而至，各主要央行持續保持量化寬鬆及財政刺激政策實施等。

美國多間科技龍頭企業的盈利及估值均處於或接近周期的高位，建議投資者除聚焦美國科技業外，也可考慮將部分資金，投資受惠於經濟復甦的股份，包括民眾消費行業、基建、原材料、房產，以及工業產業等傳統行業股份。

近期美股曾出現高位回調，從基本面來看，顯示美國股市投資題材又回到企業盈利的本質，屬長線增長趨勢，而指數有機會繼續走高，只要基本面沒有改變，調整都是正常及提供逢低布局機會。

美股大環境仍是正向，在經濟面上，美國2020年第4季GDP增長為4%，而全年GDP仍呈正增長3.5%，優於之前市場所預期的衰退格局。另外，美國上周初申請失業救濟金人數亦減少6.7萬人至84.7萬人，減幅超出預期。至於經濟主要觀察指標不動產也有利好消息，2020年12月新屋銷售增長1.6%至年率84.2萬戶，是5個月來首次增長，而去年全年銷量為81.1萬戶，創下自2006年以來新高。

在全球利率持續下滑及超寬鬆環境下，有利股票作為對抗通膨工具，也吸引資金持續流入，美股在低利率及企業盈利大幅增長下，每次回調都是好的買入點。不過，要注意的是雖然經濟及股市前景看多，但風險仍在。若民眾對注射疫苗謹慎或疫情復發，將打擊消費信心。在疫苗接種尚未普及，沒有足夠針對性的財政政策作為經濟支持，也是風險，故股市波動將在所難免。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊