陳政深：為投資組合大掃除 創科可以留低？
2021年02月07日 09:45
東網電視更多新聞短片
臨近農曆新年，港股氣氛有轉弱迹象，港股通將於周二(9日，年廿八)暫停，至18日(初七)才恢復，期間港股5個交易日應該會相對淡靜，恒指鼠年在29,100至29,500點之間作結的機會甚大。
近日見美元再次走強，但基於太強的美元並非美國所樂見，當地經濟既踏入疫後趨穩的階段，美元過分抽高或會干擾此趨勢，估計反彈過後，美元仍會偏弱，從而利好港股。基於資金吸貨意欲仍然強勁，估計本季的高位尚未出現，過年後港股仍有條件呈強。
成交減少，動能亦會減退，投資者可趁過年市況整理持倉。整理準則，是考慮將弱勢股減持，事關股價往往是市場對個股的實質表態，恒生指數在過去一年，上升了9.3%、年初至今累升7.6%，如果手頭的較長倉手持股在上述期間表現較此表現為差，投資者便應特別留意。
此外，亦可利用移動平均線來判別強弱，恒指儘管自高位回調，但仍處10天移動平均線之上，而主要均線亦都順序排列；投資者可將手上持股與之比較，如果現價處於50天線之下，又或是圖表已出現死亡交叉(即短均線處於長均線之下)，則此股或不宜留在組合當中。
個股方面，創科(00669)有一定留意價值。公司主要業務為製造電動工具，以及地板護理器具等家居工具。公司的主要市場在北美，在疫情影響下，國民多了留家，對相關產品的需求亦會增加。參考創科的主要競爭對手史丹利百得2021年盈利指引較市場預期為佳，對創科是一個不俗的啟示。創科在118至120港元水平已覓得上升軌支持。若動能保持，破頂不難，以50天線，即110元為止蝕參考，有不俗值博率。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)