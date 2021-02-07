陳政深：為投資組合大掃除　創科可以留低？

臨近農曆新年，港股氣氛有轉弱迹象，港股通將於周二(9日，年廿八)暫停，至18日(初七)才恢復，期間港股5個交易日應該會相對淡靜，恒指鼠年在29,100至29,500點之間作結的機會甚大。

近日見美元再次走強，但基於太強的美元並非美國所樂見，當地經濟既踏入疫後趨穩的階段，美元過分抽高或會干擾此趨勢，估計反彈過後，美元仍會偏弱，從而利好港股。基於資金吸貨意欲仍然強勁，估計本季的高位尚未出現，過年後港股仍有條件呈強。

成交減少，動能亦會減退，投資者可趁過年市況整理持倉。整理準則，是考慮將弱勢股減持，事關股價往往是市場對個股的實質表態，恒生指數在過去一年，上升了9.3%、年初至今累升7.6%，如果手頭的較長倉手持股在上述期間表現較此表現為差，投資者便應特別留意。

此外，亦可利用移動平均線來判別強弱，恒指儘管自高位回調，但仍處10天移動平均線之上，而主要均線亦都順序排列；投資者可將手上持股與之比較，如果現價處於50天線之下，又或是圖表已出現死亡交叉(即短均線處於長均線之下)，則此股或不宜留在組合當中。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)