陳鳳珠：港股短期或窄幅上落

港股升勢乏力，預料農曆新年假期前走勢反覆，周二(9日)開始南向港股通暫停，估計在欠缺「北水」的支持下，恒指將窄幅上落。今年1月北水淨買入逾3,000億元，推動大市曾升至30,000點關口以上，預期農曆新年假期後「北水」或繼續流入，屆時港股走勢或向好。另外，本港企業即將進入業績高峰期，資金或會流入個別板塊或個股，有機會出現「炒股不炒市」的情況。

人民銀行表示，2021年貨幣政策堅持「穩字當頭」、「不左不右」，並運用存款準備金率、再貸款、再貼現、中期借貸便利、公開市場操作等多種靈活的政策工具以保持市場的資金流動性合理充裕。近期內地多次重申貨幣政策以穩為主，相信可消除市場對內地貨幣政策收緊的憂慮，料今年人行仍主要透過較為靈活的政策工具以調整貨幣政策的力度，以平衡經濟情況。

內地經濟將受內需推動，汽車市場逐步復甦，料可支持經濟增長。乘聯會表示隨着電子消費產品生產旺季結束，相關晶片的需求逐步減少，車用晶片供應緊張的情況有望紓緩。乘聯會數據亦顯示，去年全年內地的乘用車累計生產按年跌6.2%至1,945.3萬輛，零售銷量按年減少6.8%至1,928.8萬輛，惟預期今年內地汽車銷量將會恢復，新能源汽車銷量或達150萬輛。中汽協亦預期，今年將恢復正增長，預期汽車銷量有望按年增加4%，至2,600萬輛。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)