郭家耀：舜宇生意向好　北水積極吸納

調查機構IDC報告指，去年第4季全球智能手機出貨量持續改善，按年升4.3%至3.86億台，全年則按年下跌5.9%，復甦進展令人滿意，亦相信勢頭將持續至2021年並維持強勁。IDC分析指，市場復甦主要是受惠需求提升，而5G進取的優惠及中低價手機受歡迎等亦繼續推動供應。預料廠商已預備好第2輪封城，並確保有合適的渠道滿足訂單及接觸到終端消費者，封城下消費者將減少在休閒、旅遊、外出用膳等的消費，而智能手機料將受惠。

另方面，智能手機供應鏈快速復甦等亦有推動作用。按品牌劃分，蘋果公司(Apple Inc.)第4季出貨量表現強勁，受惠iPhone 12系列推出，Apple出貨量按年升22.2%至9,010萬台，排全球首位；三星出貨量則上升6.2%至7,390萬台；小米亦大升32%至4,330萬台，排全球第3；華為則大跌42.4%至3,230萬台，排全球第5。

智能手機市場及供應鏈復甦表現強勁，反映智能手機在日常生活中的重要性，市場需求亦有強勁的基本面支持，估計全球逐步進入疫後環境，需求將繼續增長，市場將加快復甦，相關手機及配件廠將可受惠。

此外，舜宇透過ADAS採用率及規格升級，維持汽車鏡頭市場領先地位。預期汽車鏡頭市場未來數年將錄得15至20%的複合年增長率，舜宇的市場份額將從2020年的35%，提升至40%以上。未來自動駕駛技術逐步成熟，對汽車鏡頭需求提升，有利舜宇出貨量表現。舜宇近期股價表現強勢，年初至今，舜宇吸引「北水」積極吸納，推動股價更添動力，後市仍值得看好。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀

(筆者為註冊持牌人士，沒持有上述股份)