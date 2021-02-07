【星期一．炒啲乜】「送鼠迎牛」發大財最後衝刺...

今個星期就到農曆新年，星期五(12日)為大年初一，內地股市僅有3個交易日，年三十晚(11日)起休市直至17日為止，而港股亦只有3.5個交易日，周四(11日)乃半日市。

展望本周，市場仍充斥不明朗因素，分析料港股繼續炒股唔炒市，而恒指有望新年前再上衝3萬點大關，距上周五收市僅差700多點，相信難度不大，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，為發新年財作最後衝刺。

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