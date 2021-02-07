【星期一．炒啲乜】「送鼠迎牛」發大財最後衝刺...
2021年02月07日 10:45
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今個星期就到農曆新年，星期五(12日)為大年初一，內地股市僅有3個交易日，年三十晚(11日)起休市直至17日為止，而港股亦只有3.5個交易日，周四(11日)乃半日市。
於「送鼠迎牛」之時，大家都想荷包滿滿、財源廣進！如果上星期成功抽中新股快手(01024)的投資者每手大賺5位數，自然飲得杯落，落空的朋友亦都唔好失望，往後仍有不少優質新股排隊上市。
其中正在招股的中國癌症早期篩查產品製造商諾輝健康(06606)，據悉，市場反應不俗，孖展已暫錄逾1,490億元認購，超購729倍，國際配售亦已足額，周三(10日)截止，不過每手入場費都要13,464元，係現金抽定借孖展就要自己計好數，始終投資市場冇實中及包贏的定律。
展望本周，市場仍充斥不明朗因素，分析料港股繼續炒股唔炒市，而恒指有望新年前再上衝3萬點大關，距上周五收市僅差700多點，相信難度不大，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，為發新年財作最後衝刺。
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